Une maison émotionnelle de la scène du dragon a été complètement improvisée, déclare le réalisateur

Maison du Dragon a livré un épisode chargé d’émotion lors de la huitième entrée de la première saison. Le roi Viserys (Paddy Considine) est au plus faible, à peine capable de sortir du lit et de marcher seul. Pendant ce temps, la tension entre les enfants des Hightowers et d’Alicent et les enfants des Targaryen et de Rhaenyra ne cesse de croître.

Dans une scène particulière, Viserys entre dans la salle du trône, se dirigeant lentement vers le trône de fer, sur lequel il ne s’est vraisemblablement pas assis depuis des mois, voire des années. Il trébuche en chemin, sa couronne tombant au sol. Son frère, Daemon (Matt Smith), cherchait autrefois le pouvoir de Viserys. Cependant, il aide son frère à monter sur le trône, ramenant la couronne sur sa tête. C’était l’une des scènes les plus émouvantes de la série jusqu’à présent, et il s’avère qu’elle a été complètement improvisée.

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, la réalisatrice Greeta Patel et la star Matt Smith ont discuté de la scène et de la façon dont elle a fait son chemin dans le montage final. « Lorsque nous tournions cela – je pense encore à la répétition, le premier jour – la couronne est tombée de la tête de Paddy et Matt l’a ramassée et nous avons continué », explique Patel. « Nous n’avons pas arrêté [filming]. Il y a eu là une découverte de ce moment. »





L’équipage a choisi le moment improvisé plutôt qu’une autre scène coupée

Le dîner entre Viserys et le reste de sa famille est une scène pleine de tension, seulement atténuée par la performance de Considine. Pendant que Viserys est là, la famille porte continuellement plusieurs toasts les uns aux autres, bien que certains puissent ne pas être aussi sincères que d’autres. Au départ, Daemon avait l’intention de porter un toast à son frère, bien qu’il ait été coupé pour inclure la scène de la couronne improvisée.

« J’étais tellement reconnaissant que cet accident se soit produit », a déclaré Matt Smith. « Que la couronne est tombée parce que cela s’est avéré être, du moins pour moi, un moment assez lourd et un tournant pour une histoire qui avait commencé dans le pilote : Hé, je veux ta couronne et à la fin me voici Je vais remettre la couronne sur ta tête et je vais t’aider à monter sur ton trône. »

Malheureusement, la camaraderie entre les frères a été de courte durée. Dans la dernière scène de l’épisode, Viserys prend son dernier souffle, racontant incidemment à sa femme Alicent la prophétie Song of Ice and Fire, qui entraînera sans aucun doute des conséquences néfastes sur la route. Maison du Dragon il reste deux épisodes cette saison, en première sur HBO et HBO Max tous les dimanches à 21 h HE