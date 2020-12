Une machine nazie «  Enigma  » découverte au fond de la mer Baltique

Des plongeurs essayant de retirer de vieux filets de pêche de la mer Baltique sont tombés accidentellement sur une machine nazie à créer des codes.

La machine Enigma, comme on l’appelle, ressemble un peu à une machine à écrire. En fait, le plongeur qui a trouvé l’appareil au fond de l’océan a d’abord pensé que c’était ce qu’était l’artefact, selon l’AFP . Mais l’équipe de plongée, en mission pour le groupe de conservation World Wide Fund for Nature (WWF), s’est rapidement rendu compte qu’elle avait quelque chose de beaucoup plus étrange.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des machines Enigma ont été utilisées pour encoder des messages militaires allemands, dans l’espoir d’empêcher les puissances alliées de se renseigner sur les mouvements de troupes et d’autres plans. Les appareils se composaient d’un clavier et d’une série de rotors qui effectuaient l’encodage. Les rotors ont substitué des lettres différentes à celles saisies; différentes machines Enigma utilisaient entre trois et huit rotors, qui se déplaçaient indépendamment après chaque frappe de sorte que la même lettre initiale tapée dans la machine apparaisse comme plusieurs lettres différentes dans le code final.

En cherchant des filets de pêche abandonnés, des plongeurs allemands ont découvert cette machine Enigma dans la mer Baltique. (Crédit d’image: Uli Kunz / WWF)

Pour décoder le message à l’autre bout, un opérateur avait juste besoin de connaître la position de départ des rotors et des routeurs entre eux. Une fois que le message codé était entré dans une machine Enigma avec la bonne configuration, la machine crachait le texte original.

Déchiffrer le code Enigma était une partie énorme de l’effort de guerre allié. Les mathématiciens polonais Marian Rejewski, Henryk Zygalski et Jerzy Różycki ont fait les premières tentatives en 1939 et ont pu recréer une maquette de la machine Enigma, expliquer son fonctionnement de base et décoder de nombreux messages. Ils ont ensuite remis ces informations aux renseignements britanniques, selon la BBC , parce que les Allemands changeaient les codes quotidiennement, ce qui rendait plus difficile pour l’équipe polonaise de déchiffrer leurs messages.

Mathématicien britannique Alan Turing était crucial pour l’effort de décodage des messages Enigma de la marine allemande, qui étaient plus complexes, selon le Musées impériaux de la guerre . Cracker ces codes était crucial pour sauver les navires alliés des U-boot allemands, les sous-marins qui ont coulé plus de 5000 navires pendant la Première Guerre mondiale et plus de 2700 pendant la Seconde Guerre mondiale.

La machine Enigma trouvée par l’équipe de plongée du WWF se trouvait au fond de la baie de Gelting, dans le nord-est de l’Allemagne. Il avait trois rotors, ce qui en fait le type utilisé sur les navires de guerre, pas sur les U-boats. Cela suggère que la machine a peut-être été jetée par-dessus bord dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de garder la technologie hors des mains de l’ennemi, a déclaré l’historien Jann Witt de l’Association navale allemande à l’agence de presse DPA.

Les plongeurs ont remis la machine au musée d’archéologie de l’État allemand du Schleswig-Holstein, où les archéologues la restaurent. Ce projet devrait prendre environ un an, selon Ulf Ickerodt, chef du bureau archéologique de l’État. La machine Enigma sera ensuite exposée au musée.

