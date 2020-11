Une liste complète de (assez nombreux) tous les tatouages ​​Post Malone

L’art corporel regorge de significations et de symbolisme pour l’individu qui les obtient, et les tatouages ​​sont depuis longtemps populaires auprès des artistes musicaux comme une autre façon d’exprimer le sens unique du style et de la personnalité que vous entendez à travers leur musique.

Post Malone, 24 ans, qui a terminé l’année dernière en tant qu’artiste le plus écouté de Spotify en 2019 après la sortie de son troisième album « Hollywood’s Bleeding », n’est que l’un des nombreux rappeurs / chanteurs / artistes hip-hop célèbres qui ont choisi de couvrir de grandes parties de leur corps avec des tatouages, avec même des tatouages ​​non identifiables que le monde ne connaît pas.

En juin 2020, Post Malone a posté sur Instagram pour nous informer qu’il s’était rasé la tête et avait reçu de l’encre fraîche. Depuis lors, il a ajouté à la collection sur sa tête et son visage avec un total d’environ sept nouveaux tatouages.

À ce jour, Post Malone a au moins 78 tatouages ​​que nous avons pu identifier.

Bien que ce soit une valeur sûre, il se cache peut-être, et en obtiendra bientôt plus.

En 2016, Malone, qui a obtenu son nom de rappeur en inscrivant son vrai nom – Austin Richard Post – dans un générateur de noms de rap en ligne, a déclaré à GQ que ses tatouages ​​étaient le produit de décisions «impulsives».

«Justin Bieber est le gars qui m’a inspiré à me faire tatouer parce que nous étions en studio et je me suis dit: ‘Hé, mec. Est-ce que ça fait mal?’ Parce que c’est à ce moment-là que je venais de le rencontrer pour la première fois, et il était comme, ‘Non’ ‘ »

Il est allé un peu plus loin et est devenu plus vulnérable à propos de la motivation derrière sa liste croissante de tatouages ​​faciaux.

«Je suis un moche-une-mère-r,» dit-il à GQ. «Cela vient peut-être d’un endroit d’insécurité, où je n’aime pas mon apparence, alors je vais mettre quelque chose de cool là-dessus pour que je puisse me regarder et dire: ‘Tu as l’air cool, gamin,’ et avoir un minimum de confiance en moi, en ce qui concerne mon apparence.

Si vous voulez savoir quels tatouages ​​Post Malone a dans sa collection d’encre personnelle, vous êtes au bon endroit.

Voici une liste de tous les tatouages ​​que nous connaissons actuellement sur le visage et le corps de Post Malone, y compris les images, les significations et le symbolisme de certains de nos (et ses) favoris.

Tatouages ​​faciaux:

1. Petit lapin Playboy sous son œil droit

2. Smiley sous son œil droit

3. Petit cœur sur sa joue droite

4. Petit tatouage du visage du casque de Marshmello

5. Le nombre «77» tatoué des deux côtés de son nez entre ses yeux

6. Marteau sanglant sur le côté droit de son visage

7. L’épée Claymore sur le côté droit de son visage

Post a plaisanté en disant que cette arme spéciale, « dédiée à son amour pour les accessoires médiévaux … vaincrait l’obsession joyeuse de la dague de 21 Savage », avec qui il a tourné lors de la tournée européenne de sa tournée « beerbongs & bentleys ».

8. Cartes de Blackjack sur le côté droit de son front

9. Un énorme tatouage de crâne sur le côté droit de sa tête

10. «Gravures» japonaises sur le côté gauche de son visage

Selon un article sur Beat, Malone a fait faire celui-ci par un tatoueur de Tokyp connu sous le nom de Ganji.

11. Fil de fer barbelé sur son front

12. «Restez à l’écart» au-dessus de son œil droit

Malone a dit à TMZ qu’il s’était fait tatouer le visage pour rendre sa mère folle.

«Je voulais juste, je ne sais pas, faire chier ma mère», dit-il. «Je sais qu’elle est vraiment bouleversée mais je t’aime tellement, maman. Tu es la meilleure. Je suis désolé.

En dehors de cela, il a dit que les mots ne sont pas littéralement dirigés pour dire aux gens de garder leurs distances avec lui. Ce ne sont que des paroles de chansons, dit-il.

«Je me suis dit, à quel point je peux être ignorant et me faire tatouer le visage, tu sais ce que je veux dire, et amusez-vous.

13. « Toujours fatigué » sur son visage

S’adressant à Tim Westwood au Wireless Festival en juillet 2018, Malone a déclaré: «J’ai essayé de faire quelque chose qui a relativement la même longueur de lettres [under each eye]. Mais je suppose que c’est toujours plus de lettres que de fatigue … mais j’étais fatigué, donc je ne m’en suis pas rendu compte. «

«Plus pour le visage? Westwood a alors demandé.

« Oh, bon sang ouais, » répondit Malone, « Oh, ça arrive … Face à la radio, alors pourquoi le — pas? Je pense que ça me rend intéressant. De plus, je vis à Salt Lake City, alors j’aime bien faire chier les mormons. «

14. Gantelet et fléau sur sa mâchoire droite

Pris dans la rue par l’un des journalistes de TMZ juste avant le réveillon du Nouvel An, Post a révélé que celui-ci « faisait mal comme un père – euh … C’est comme une grosse boule à pointes sur une chaîne. C’est assez brutal. »

15. Buzzsaw sanglant sur sa joue gauche

16. Un crâne avec des cornes de diable et le numéro 77 dessus sur le côté gauche de son visage

17. Une femme ressemblant à une méduse sur le côté gauche de sa tête

18. Une araignée géante sur le côté gauche de sa tête

19. Un château à l’arrière de sa tête

Tatouages ​​à la main et aux doigts

20. Fil de fer barbelé sur ses articulations

21-27. Portraits sur sept de ses doigts

Malone a des portraits de sept de ses artistes préférés – Elvis Presley, Kurt Kobain, Dimebag Darrel, John Lennon, Stevie Ray Vaughan, George Harrison et Bankroll Fresh – sur sept de ses doigts comme source d’inspiration.

Sans eux, il « ne ferait pas de musique pour le moment », a déclaré Malone à GQ.

28. Tête d’ours grizzli sur sa main droite

29. Tatouage Minuteman sur l’avant-bras droit

30. Un symbole non identifié avec les lettres «s» et «f» sur sa main

31. John F Kennedy, Jr. sur sa main gauche

Se sentant patriotique, Post Malone a laissé le tatoueur Victor Modafferi encrer sa main avec une image de John F. Kennedy.

Déjà encré avec des célébrités qu’il prétend « l’inspirer », il pensait que JFK « était un gars que tout le monde devrait modeler son américanisme » après. Une autre raison pour obtenir ce tatouage est simplement parce que Malone « aime l’Amérique ».

32. Un petit aigle sur sa main gauche

33. «Reste tranquille» réparti sur ses doigts

34. Saint Jude et son démon intérieur à sa main gauche

35. Un chevalier combattant dans une bataille à sa main droite

36. Bracelet Cartier Love vissé à son doigt

Le rappeur est évidemment fan de la société de joaillerie française Cartier. Il a pris l’initiative de tatouer une vis du design emblématique de la collection Cartier Love sur son doigt, l’appelant « le tatouage le plus douloureux » de sa vie. Il avait l’impression de «tatouer son âme».

37. Tatouage de paume de « Nevermind » du tatoueur « JonBoy » Valena sur la main droite

38. Tatouage de paume de « Whatever » du tatoueur « JonBoy » Valena sur la main gauche

39. Un tatouage «Posty Co» à l’intérieur de son poignet gauche.

Tatouages ​​de bras

40. Un M16 encerclé par un serpent Gadsden

41. Un serpent à sonnette Gadsden ne marche pas sur moi sur son bras gauche

Ce tatouage a à voir avec le deuxième amendement, à savoir le droit de porter les armes.

42. Tatouage de portrait de Kurt Cobain sur son bras gauche

43. Un crâne de samouraï sur son avant-bras intérieur droit

44. Une grande épée à l’intérieur de son aisselle gauche

45. Le visage de Lil Peep sur son bras gauche

Le rappeur Lil Peep est décédé en novembre 2017. Lui et Post Malone étaient amis et en l’honneur de la vie de Lil Peep, il a tatoué une photo de lui sur son épaule. Malone a déclaré dans une interview avec TMZ « cet homme allait changer la musique pour toujours et sa musique vivra éternellement. »

46. ​​Johnny Cash sur son bras gauche

47. Prier les mains avec une arme sur le bras droit

48. Un chevalier poignardant une personne à l’avant-bras droit

49. Le logo du groupe de rock anglais Motorhead sur son bras gauche

50. Lui-même en tant que chevalier monté sur un cheval blanc sur son avant-bras droit

Inspiré par Steve-O, qui a tristement un tatouage de son propre visage sur le dos, Malone a trouvé une photo d’un chevalier à cheval en ligne et a remplacé le visage de l’homme par le sien.

51. «Jusqu’ici, tout va bien… et alors» sur son avant-bras gauche

52. Crâne froid en pierre avec le drapeau du Texas et une grille dorée sur son avant-bras intérieur gauche

53. Un portrait de Bob Dylan avec un harmonica sur son bras supérieur gauche

54. Logo Gallenson’s Gun Shop sur l’intérieur de son bras gauche

55. Un motif « centurion » sur son coude gauche

56. Un personnage Sauron « Le Seigneur des Anneaux » inachevé sur son coude droit

57. Lapin Playboy sur l’avant-bras gauche

C’était le premier tatouage de Malone.

« Mon premier tatouage était ce lapin Playboy ici. Je jouais au basket-ball avec Justin Bieber et pendant qu’il guérissait, et il a tout gâché. Mais ça a toujours l’air assez serré. Ça ressemble à du magma. Justin s’est excusé mais il va devoir m’en acheter un nouveau. «

58. Une de ses chansons « Patient » dans une police sinistre à l’intérieur de son bras droit

Tatouages ​​de jambe

59. Cigarette avec un visage squelette dans la fumée avec la légende «Smoke sum» sur sa cuisse droite

60. Un crâne avec un équipement anti-émeute de la police et une matraque avec la légende en dessous « pour servir et protéger » sur sa cuisse gauche

61. Tatouage Fallout Vault Boy sur sa jambe gauche

62. Un crâne coiffé d’une coiffe en bas de sa jambe droite

63. Un tatouage de Kagome Higurashi de la série manga japonaise « Inuyasha » sur sa jambe gauche

64. Belle et la bête de Disney’s La belle et la Bête sur sa jambe gauche

65. Pistolet au-dessus de son genou droit

Tatouages ​​du cou et du haut du corps

66. Tatouage d’aigle noir sur le côté gauche de son cou

67. Tatouage d’aigle blanc sur le côté droit de son cou

68. Le nom de son album de 2016 « Stoney » sous son menton

69. Tatouage de crâne de bison sur la gorge

70. Le contour de l’État de New York et de l’État du Texas derrière les deux oreilles sur son cou

71. Une paire de dés avec un œil sur le gauche sur l’épaule droite

72. Casque des Cowboys de Dallas sous sa clavicule gauche sur sa poitrine

73. Dague à travers sa clavicule

74. Jésus sur sa poitrine

75. Crâne et os croisés sur sa cage thoracique gauche

76. Master Snake de la série animée « Aqua Teen Hunger Force » sous sa cage thoracique droite sur le côté de son corps

77. Slogan de la guerre froide « tuer un comie pour maman » sur le ventre

78. « Venez les prendre » en grec sur son estomac

Comme expliqué sur Reddit, « C’est du grec ancien. ‘Μολών Λαβέ’ signifiant ‘Venez et prenez-les’ comme quelqu’un l’a déjà dit avant moi. Il a été dit par Léonidas lorsque le roi Xerxès a exigé que les Spartiates rendent leurs armes. La phrase est aussi l’emblème du I Corps d’armée de Grèce et de la Deuxième Division d’infanterie de Chypre.

PS: Je viens de découvrir que « Viens et prends-le » était également utilisé dans la révolution du Texas, ce qui explique pourquoi Austin a la phrase tatouée sur lui. «

Shavella St.Preux est une écrivaine titulaire d’un baccalauréat en journalisme de l’Université d’État de New York à Buffalo.