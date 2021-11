Une ligue à part Amazon Prime Series étend sa distribution avec six nouveaux ajouts

L’émission télévisée A League of Their Own d’Amazon, qui s’inspire du film du même nom de 1992 de Tom Hanks, a élargi sa distribution avec six nouveaux membres rejoignant Abbi Jacobson dans des rôles récurrents. Date limite a rapporté que Nat Faxon, Kevin Dunn, Marquise Vilsón, Marinda Anderson, Don Fanelli et Nancy Lenehan feront partie d’une nouvelle liste de personnages qui feront partie d’une nouvelle version de l’histoire du vrai baseball professionnel All-American Girls. Team, qui apportera le rêve à une toute nouvelle génération.

Amazon a annoncé dès le début du développement que « La série jette un regard plus approfondi sur la race et la sexualité, en suivant le parcours d’un tout nouvel ensemble de personnages alors qu’ils tracent leur propre chemin vers le terrain, à la fois dans la ligue et en dehors de celle-ci. »

Les six membres de la distribution de A League of Their Own incarneront un tout nouvel ensemble de personnages de la série. Faxon jouera Marshall, le manager de l’équipe de Rockford Peaches qui travaille pour le propriétaire de la ligue Morris Baker et croit en la réussite des Peaches. Dunn’s Morris Baker est le propriétaire de la ligue qui a investi beaucoup d’argent dans la ligue et craint que le fait d’avoir des joueuses de balle dans un sport masculin se révèle être une énorme perte financière. Vilsón joue Red Wright. Un showman et un ancien lanceur de Negro Leagues, qui est l’entraîneur de célébrités pour les Red Wright All Stars. Anderson est Leah, la belle épouse du pasteur, qui visite Rockford à l’occasion du réveil de l’église et que Toni est impatiente d’impressionner dans son salon. Fanelli incarnera Alan Baker, le neveu du propriétaire de l’équipe Baker, qui essaie de remplacer son oncle en s’occupant des relations publiques de l’équipe. Lenehan incarnera Vivenne Hughes, une entrepreneure en cosmétique qui a été embauchée par Baker pour essayer de rendre l’équipe plus attrayante et de la « féminiser ».

L’idée de la série a d’abord été lancée par Abbi Jacobson et Will Graham en 2017, qu’ils ont mentionnés lors d’une déclaration sur le feu vert de la série en 2020. « Il y a trois ans, nous avons approché Sony avec l’idée de raconter un nouvel ensemble encore négligé de ces histoires. Avec l’aide d’une équipe de collaborateurs extrêmement talentueux, d’un casting incroyable et du soutien dévoué d’Amazon à ce projet, nous nous sentons plus que chanceux et ravis de donner vie à ces personnages. Il a fallu du courage, du feu, de l’authenticité, une imagination débordante et un crépitement sens de l’humour pour que ces joueurs réalisent leurs rêves. Nous espérons apporter au public une histoire avec toutes ces qualités. «

La série Amazon Prime devrait avoir 10 épisodes, bien que cela reste à confirmer, mais on sait que chaque épisode aura une durée d’une heure. Bien que la série soit inspirée du film de Penny Marshall, elle ne racontera pas seulement l’histoire d’une équipe qui lutte pour atteindre le sommet contre vents et marées, mais verra les histoires de toute une génération de joueuses de baseball professionnelles qui sont touchées par les problèmes qui affectent leur vie sur et en dehors du terrain. Il n’y a actuellement aucune date de sortie connue pour la série. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

