Une lettre de l’époque de la Renaissance scellée pendant des siècles à peine dépliée et lue pour la première fois

Il y a plus de 600 ans, quelqu’un a plié, scellé et posté une lettre qui n’a jamais été livrée. À présent, les scientifiques ont «déplié» numériquement cette lettre et d’autres lettres verrouillées de la même manière trouvées dans une malle du XVIIe siècle à La Haye, en utilisant Rayons X .

Pendant des siècles avant l’invention des enveloppes scellées, la correspondance sensible était protégée des regards indiscrets grâce à des techniques de pliage complexes appelées «letterlocking», qui transformaient une lettre en sa propre enveloppe sécurisée. Cependant, les lettres verrouillées qui survivent jusqu’à présent sont fragiles et ne peuvent être ouvertes physiquement qu’en les découpant en morceaux.

La nouvelle méthode de radiographie offre aux chercheurs une alternative non invasive, en conservant la forme pliée d’origine d’un paquet de lettres. Pour la première fois, les scientifiques ont appliqué cette méthode aux lettres «verrouillées» du Renaissance d’époque, conservée dans une malle qui faisait partie de la collection du musée postal néerlandais de La Haye, aux Pays-Bas, depuis 1926.

Le contenu de la malle comprend plus de 3 100 lettres non livrées, dont 577 non ouvertes et verrouillées. Connu sous le nom de Collection Brienne, les lettres étaient écrites en néerlandais, anglais, français, italien, latin et espagnol. Pour des raisons inconnues, une fois que les missives sont arrivées à La Haye, elles n’ont jamais été livrées à leurs destinataires et ont été conservées par un maître de poste nommé Simon de Brienne, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les lettres verrouillées utilisaient différents mécanismes pour rester solidement fermées, y compris les plis et les rouleaux; fentes et trous; plis et adhésifs; et une variété de serrures intelligemment construites, selon une étude publiée en ligne le 2 mars dans le journal Communications de la nature .

Pour pénétrer les couches de papier plié, les auteurs de l’étude ont utilisé un scanner de microtomographie à rayons X conçu dans le dentaire laboratoires de recherche à l’Université Queen Mary de Londres (QMU). Les chercheurs ont conçu le scanner pour qu’il soit exceptionnellement sensible afin qu’il puisse cartographier la teneur en minéraux de les dents , « qui est inestimable dans la recherche dentaire », co-auteur de l’étude Graham Davis, professeur QMU d’imagerie 3D à rayons X, dit dans un communiqué .

« Mais cette sensibilité élevée a également permis de résoudre certains types d’encre dans le papier et le parchemin », a ajouté Davis.

Une malle du XVIIe siècle léguée au musée postal néerlandais de La Haye contenait des milliers de lettres envoyées de toute l’Europe et qui n’ont jamais été livrées. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation des archives du Unlocking History Research Group)

«Le reste de l’équipe a ensuite pu prendre nos images numérisées et les transformer en lettres qu’ils pouvaient ouvrir virtuellement et lire pour la première fois depuis plus de 300 ans», a déclaré David Mills, co-auteur de l’étude, responsable des installations de microtomographie à rayons X chez QMU, a déclaré dans le communiqué.

À partir des scans, l’équipe a construit des reconstructions numériques 3D des lettres, puis a créé un algorithme de calcul qui déchiffrait les techniques de pliage sophistiquées, pli par pli, ouvrant virtuellement les lettres «tout en préservant les preuves de verrouillage des lettres», selon l’étude.

Le «dépliage virtuel» a permis aux chercheurs de lire le contenu de paquets de lettres scellés de l’Europe du XVIIe siècle sans les ouvrir physiquement. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation des archives du Unlocking History Research Group)

Les scientifiques ont ouvert numériquement quatre lettres en utilisant cette méthode révolutionnaire, déchiffrant le contenu d’une lettre, DB-1627. Écrit le 31 juillet 1697, il a été écrit par un dénommé Jacques Sennacques à son cousin Pierre Le Pers, qui vivait à La Haye. Sennacques, un professionnel du droit à Lille, en France, a demandé un certificat de décès officiel pour un parent nommé Daniel Le Pers, « peut-être en raison d’une question d’héritage », ont écrit les scientifiques.

« Sa demande émise, Sennacques passe alors le reste de la lettre à demander des nouvelles de la famille et à recommander son cousin aux grâces de Dieu », écrivent les auteurs. «On ne sait pas exactement pourquoi Le Pers n’a pas reçu la lettre de Sennacques, mais étant donné l’itinérance des marchands, il est probable que Le Pers soit parti. Des dizaines de milliers de ces documents scellés peuvent désormais être dépliés et lus virtuellement, ont rapporté les chercheurs.

« Cet algorithme nous emmène au cœur d’une lettre verrouillée », a déclaré l’équipe de recherche dans le communiqué. « Utiliser le déploiement virtuel pour lire une histoire intime qui n’a jamais vu le jour – et n’a même jamais atteint son destinataire – est vraiment extraordinaire. »

