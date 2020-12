Une journée sur Vénus: les conditions (infernales) à la surface de la planète voisine

L’exploration spatiale a les yeux rivés sur Mars, pas en vain, si nous regardons l’autre planète voisine, nous trouverons l’enfer. Vénus, étant beaucoup plus proche du Soleil que la Terre et Mars, a des conditions extrêmement dures. Et cela rend l’environnement chaotique de Vénus d’autant plus intéressant.





Que Vénus soit presque identique en taille et en composition à la Terre, le fait qu’il soit plus proche du Soleil rend tout complètement différent. Une journée sur Vénus implique que nous devons d’abord arriver à Vénus. Le voyage là-bas, eh bien, ce n’est pas si complexe. Atterrir à sa surface est autre chose. Il faudrait traverser son atmosphère acide pleine de nuages ​​toxiques et de températures extrêmes.

Surface de Vénus capturée par une mission soviétique.

En atteignant la surface aride et en atterrissant correctement, nous nous rencontrerions une température moyenne agréable de 720 ° C. L’effet de serre est très présent sur Vénus, où les nuages ​​qui recouvrent complètement et constamment la planète ont fait de tout un gigantesque four. Les températures élevées se produisent dans toute la planète, qu’il s’agisse de l’équateur ou des pôles de Vénus.

Ces nuages ​​nous empêchent également de voir le soleil, quelle que soit notre proximité. Ils brouillent complètement les rayons du soleil et on ne voit qu’un ciel jaune et orange constant. Mais si vous pensez que les vues sont les moindres, il y a plus. Il faut tenir compte de la pression atmosphérique à l’intérieur de la planète, environ 90 bars. Pour mettre les choses en contexte, c’est comme être à environ 900 mètres au fond de l’océan. L’air ne pouvait évidemment pas être respiré par un humain.

Si ces conditions ne permettent pas de reculer, on trouverait un lever de soleil venant de l’ouest au lieu de l’est. C’est parce que Vénus tourne dans la direction opposée à la Terre. Ce serait une aube extrêmement lente, puisque la journée là-bas ne dure pas 24 heures comme ici mais 2.802 heures. C’est environ 117 jours terrestres. Si vous commencez à courir vers l’est sans vous arrêter, vous ne pourrez jamais voir le soleil en continu sans qu’il ne fasse noir.

Et bien, pas d’hivers où les températures baissent. L’effet de serre de la planète il provoque des températures élevées toute l’année ainsi que la nuit et le jour. En parlant d’années, il faut à Vénus 224 jours pour faire le tour du Soleil, ou ce qui est pareil, environ deux jours sur Vénus.

Tentatives d’explorer Vénus

Comment savons-nous tout cela sur Vénus? Merci à l’exploration spatiale. Et c’est que peu importe comment cet endroit est, nous l’avons exploré à la fois de loin et de près. Plusieurs navires y ont même débarqué avec succès. Dans les années 60 et 70, alors que la course spatiale était à son apogée, la NASA a envisagé d’y envoyer des astronautes. Heureusement, cette mission n’a pas été réalisée.

C’est l’Union soviétique qui a le plus exploré Vénus au cours du siècle dernier. Avec une série de missions sous le nom de Venera et lancé différentes sondes sur Vénus et même descendu à sa surface. Les atterrisseurs qui ont atterri, sans surprise, ont fini par frire en raison des conditions de l’endroit. Quelques minutes après l’atterrissage, les artefacts étaient morts et la connexion était perdue.

Réplique de Venera 13.

Ces minutes de vie suffisaient cependant à envoyer des données depuis sa surface. Est plus, même nous avons des photos envoyées par certaines des sondes. En 1975, la mission Venera 9 a été la première à envoyer des photographies de la surface de Vénus sur Terre.

Cependant, Venera 13 était la plus populaire de toutes les missions en renvoyant les premières images couleur de Vénus. En mars 1982, il a atterri avec succès dans l’hémisphère sud de Vénus. Après deux heures de course à la hâte, Venera 13 a réussi à rassembler de nombreuses informations sur le lieu et à prendre un total de 14 photographies couleur et 8 noir et blanc.

S’il y a une conclusion à tirer, c’est que nous ferions mieux de regarder de l’autre côté. Mars est peut-être aride et pire que la Terre, mais il est certainement bien meilleur que Vénus. Sur Mars, en effet, les couchers de soleil sont bleus.

Via | Espace