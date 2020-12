Une journaliste de Bloomberg dit qu’elle a quitté son emploi et que son mari a quitté Martin Shkreli

Une journaliste de Bloomberg a quitté son mari et a quitté son emploi pour poursuivre une relation avec Martin Shkreli.

La journaliste de Bloomberg News, Christie Smythe, dit qu’elle est tombée amoureuse du tristement célèbre « Pharma Bro » Martin Shkreli et qu’elle a quitté son mari et quitté son travail pour être avec lui. Smyth a révélé son histoire dans une nouvelle interview avec Elle. Drew Angerer / «Je suis tombé dans le terrier du lapin», a déclaré Smythe Elle. «Je suis heureux ici. J’ai l’impression d’avoir un but. Smythe a rencontré Shkreli en 2015 lorsqu’elle a commencé à couvrir son procès pour Bloomberg. Ce n’est qu’en 2018 qu’elle a quitté son emploi pour s’engager pleinement envers Shkreli. «Il m’a dit qu’il m’aimait aussi», a-t-elle déclaré à Elle, à propos du moment où elle a avoué son amour pour la première fois alors qu’il était derrière les barreaux. Shkreli, qui a tristement acheté un album rare de Wu-Tang, a été condamné à sept ans de prison fédérale et jusqu’à 7,4 millions de dollars d’amende en 2017 pour fraude en valeurs mobilières. Smyth dit qu’elle a congelé ses œufs et prévoit d’attendre la libération de Shkreli. «Je vais essayer», dit-elle. « Je serai là. » Après la sortie de la pièce, l’équipe de Shkreli a envoyé une déclaration à Elle concernant l’histoire: « Monsieur. Shkreli souhaite à Mme Smythe la meilleure des chances dans ses projets futurs. « [Via]