Une interview avec la série télévisée Vampire révèle un grand tournant dans le roman d’Anne Rice

Êtes-vous prêt pour le retour de Louis de Pointe du Lac ? « Je suis de chair et de sang, mais pas humain. Je n’ai pas été humain depuis deux cents ans ». Ce sont les mots célèbres prononcés par Louis le vampire dans le classique de l’horreur moderne de 1994 Entretien avec le vampire. Et il semble que Louis se réveille dans une nouvelle série AMC basée sur Les Chroniques des vampires livres d’Anne Rice. Bien que les fans puissent s’attendre à de grands changements de la série de livres emblématiques avec de nombreux personnages et même l’intrigue principale étant légèrement modifiée.

Entretien avec le vampire à l’origine créé dans les salles le 11 novembre 1994. Le film nous plonge dans l’esprit de Louis de Pointe du Lac (joué par Brad Pitt) alors qu’il raconte à un journaliste son histoire sur sa vie immortelle en tant que vampire en 1772. Le film était basé sur sur la série de livres populaires de 1976 d’Anne Rice Entretien avec le vampire. Entretien avec le vampire est le premier livre de la série de livres de l’auteur Anne Rice Les Chroniques des vampires. Les autres livres de la série comprennent Le Vampire Lestat, Reine des damnés, et Conte du corps. Le film de 1994 a eu un suivi moins réussi basé sur le troisième livre de la série Reine des damnés.

Avance rapide jusqu’à l’année 2021. Anne Riz, auteur du Entretien avec le vampire livres, a signé un accord avec AMC pour faire un nouveau spectacle basé sur sa populaire série de romans. On ne sait pas grand-chose actuellement, mais ce que nous savons est le suivant. L’émission comportera 8 épisodes d’une heure et relatera des événements similaires à ceux racontés dans le premier roman. La série va commencer à tourner à Paris, en France et à la Nouvelle-Orléans vers la fin de cette année. Et le spectacle sera terminé avec la production en 2022.

Le producteur exécutif de ce Entretien avec le vampire série, qui s’appelle Les Chroniques des vampires menant à la production, sera Jessica Held (coproductrice pour Netflix A tous les garçons que j’aimais avant). Mark Johnson (producteur exécutif de Tu ferais mieux d’appeler Saul) et Rolin Jones (auteur de Mauvaises herbes). Rolin Jones est également l’un des scénaristes de Entretien avec le vampire.

L’auteur Anne Rice a déclaré aux médias : » J’ai toujours rêvé de voir les mondes de mes deux plus grandes séries réunis sous un même toit afin que les cinéastes puissent explorer l’univers vaste et interconnecté de mes vampires et sorcières. Ce rêve est maintenant une réalité, et le résultat est l’un des contrats les plus importants et les plus excitants de ma longue carrière. » Elle parle de la La vie des sorcières de Mayfair série, qui se passe également chez AMC.

Le casting de la série télévisée est actuellement en cours. Il semble qu’il y aura des changements majeurs par rapport au film et aux livres. le Entretien avec le vampire La série passera aux temps modernes, avec une histoire se déroulant en 2022. L’intrigue principale tournera autour du journaliste d’investigation primé Daniel Malloy, dont le nom est en fait orthographié Molloy dans les romans d’Anne Rice. Et ce sera en fait sa deuxième interview avec le même vampire, bien que les choses soient un peu différentes dans cette histoire de suivi que Malloy a entrepris de capturer. La source d’origine explique cela à propos de Malloy.

« Daniel saisit cette seconde chance pour rapporter l’une des histoires les plus significatives de sa carrière de journaliste. Daniel voyage à l’autre bout du monde pour interviewer le vampire de 146 ans, Louis De Pointe Du Lac. Louis partage l’histoire de son voyage étonnant et pécheur vers l’immortalité une fois pour toutes. »

La source met à jour les deux personnages principaux de la nouvelle série AMC, qui seront Daniel Malloy et le vampire Louis De Pointe Du Lac. A propos de Daniel Malloy, la description complète de qui la production recherche donne une meilleure idée des changements envisagés.

« Daniel Malloy sera l’un des personnages principaux dans Interview With The Vampire et le casting recherche un homme de 60-70 ans et c’est une ethnie ouverte. Daniel Malloy est décrit comme léger, mais avec une énorme puce sur l’épaule Malloy est un journaliste enquêteur lauréat de deux prix Pulitzer qui travaille pour le San Francisco Chronicle, le Los Angeles Times et le Guardian.

Il est également noté que Malloy travaillera désormais en tant que professeur. Il a eu une carrière tumultueuse et est obligé de donner des cours depuis son domicile en raison de l’épidémie de COVID, qui sera intégrée au scénario existant d’Anne Rice. L’intrigue de la série montre que Malloy interviewe son vampire une deuxième fois, car il était trop confus avec sa toxicomanie pour bien faire les choses dès le premier tour.

Louis De Pointe Du Lac, qui était interprété par Brad Pitt dans le film original, sera désormais joué par un acteur noir. La production recherche une personne au début de la trentaine. La description de cette version de Louis offre ces détails alléchants.

« Créole, beau, les yeux sont d’un vert brillant. Sa peau est lisse, comme sculptée dans l’ébène de Ceylan.

Daniel Molloy était beaucoup plus jeune dans le livre. Et son obsession de devenir un vampire semble faire l’objet d’un ajustement majeur. L’idée d’une deuxième interview met également en place l’idée qu’il y aura des flashbacks sur l’interview d’origine, qui pourraient être liés aux événements du livre et du film d’origine. Et l’inclusion de la pandémie de COVID est un changement majeur qui propulse immédiatement l’histoire dans les temps modernes.

Louis étant noir est la cause de certains changements majeurs, y compris le fait qu’il possédait autrefois un bordel au lieu d’une plantation, comme on le voit dans le film et inclus dans le livre. Il semble que Louis ne soit pas venu dans sa première interview avec Molloy, où il a dit quelques mensonges qui doivent maintenant être mis à jour et corrigés pour le compte rendu. On s’attend à ce que ces changements de personnage apportent une dynamique très différente aux deux personnages principaux de ce qui a été vu dans le livre et le film, Christian Slater ayant joué l’intervieweur la première fois. Comme la série recherche une version plus ancienne du personnage, Slater pourrait jouer le rôle si les producteurs étaient si enclins à suivre cette voie.

Le monde est-il prêt à retourner à la Nouvelle-Orléans et à replonger dans l’esprit sombre et tordu de Louis de Pointe du Lac et à voir le récit tragique de sa vie et de la vie de son enfant immortel ? Sommes-nous prêts à retourner aux crocs et au gore ? La dernière série de vampires populaire était l’émission à succès CW adaptée de la série de livres écrite par LJ Smith Le journal des vampires (2009-2017).

Il fut un temps où le surnaturel nous entourait. S’appuyer sur le succès de Stephenie Meyer’s crépuscule, vous ne pouviez pas allumer la télévision sans voir une sorte de créature de la nuit. Cette émission restera-t-elle dans les mémoires comme l’une des plus grandes, ou tombera-t-elle dans l’abîme de la télévision oubliée ? Plus sera révélé au début de la production de la série. Illuminerdi est à l’origine de cette histoire.

Sujets : Entretien avec un vampire, The Vampire Chronicles