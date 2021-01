Une inscription «  Christ, né de Marie  » vieille de 1500 ans découverte en Israël

Les archéologues ont mis au jour une bénédiction chrétienne de 1500 ans portant l’inscription «Christ, né de Marie», a rapporté mercredi 20 janvier l’Autorité israélienne des antiquités (IAA).

L’inscription en pierre, écrite en grec, faisait autrefois partie d’un linteau (la structure qui enjambe le haut des cadres de porte) qui décorait l’entrée d’une église, située dans ce qui est maintenant et-Taiyiba (également appelé Taiba), un village de Vallée de Jezreel au nord d’Israël.

L’église elle-même date de la fin du cinquième siècle après JC, ce qui signifie qu’elle a été construite soit à la fin empire Byzantin ou au début de la période islamique. En plus du linteau, les archéologues ont découvert que l’église jusqu’alors inconnue contenait des trottoirs en mosaïque disposés selon un dessin géométrique.

En relation: Photos: Une citerne de l’époque biblique et des sculptures découvertes en Israël

L’inscription a probablement été créée pour l’inauguration de l’église, selon Leah Di-Segni, chercheuse à l’Institut d’archéologie de l’Université hébraïque de Jérusalem, qui a traduit le texte. Dans son intégralité, l’inscription se lit comme suit: «Le Christ né de Marie. Cette œuvre de l’évêque le plus pieux et le plus pieux [Theodo]sius et le misérable Th[omas] a été construit à partir de la fondation – -. Quiconque entre devrait prier pour eux. «

La ligne d’ouverture, « Le Christ né de Marie », était probablement destinée à protéger le lecteur de l’inscription des forces du mal – c’est une expression courante utilisée dans les inscriptions et les documents de cette époque, a déclaré Di-Segni.

« L’inscription salue ceux qui entrent et les bénit », a déclaré Di-Segni dans un communiqué de l’IAA. « Il est donc clair que le bâtiment est une église, et non un monastère: les églises accueillaient les croyants à leur entrée, alors que les monastères avaient tendance à ne pas le faire. »

Les restes de l’église où l’inscription a été trouvée. Remarquez les mosaïques géométriques. (Crédit d’image: Tzachi Lang / Autorité des antiquités d’Israël)

Théodose, l’un des hommes mentionnés dans l’inscription, fut l’un des premiers évêques chrétiens et le fondateur du bâtiment. Théodose était un archevêque régional, ce qui signifie qu’il avait une autorité religieuse sur la plus grande métropole de Bet She’an, qui comprenait ce qui est maintenant et-Taiyiba.

« C’est la première preuve de l’existence de l’église byzantine dans le village d’et-Taiyiba, et cela s’ajoute à d’autres découvertes attestant les activités des chrétiens qui vivaient dans la région », a déclaré Walid Atrash, archéologue à l’IAA. déclaration. Auparavant, les archéologues ont trouvé les restes d’une église de la période des croisés, ainsi qu’un monastère qui était sous la juridiction de la métropole religieuse de Bet She’an.

Comme beaucoup d’autres blocs de pierre antiques – par exemple, un Autel de 1800 ans au dieu païen Pan qui a été réutilisé comme brique dans une église byzantine en Israël – le linteau a été réutilisé à une date ultérieure. « Il a maintenant été retrouvé incorporé dans les murs, nous savons donc que la pierre a été réutilisée comme matériau de construction. Probablement le bâtiment s’est effondré et a été reconstruit », Yardenna Alexandre, archéologue à l’IAA, a dit au Jerusalem Post .

Pendant la période byzantine (cinquième à sept siècles), cet endroit était un village chrétien, et il s’est transformé en une forteresse chrétienne à l’époque des croisés. « Le village arabe moderne s’est développé autour de lui, et certains restes sont encore visibles », a déclaré Alexandre.

Les archéologues ont trouvé l’église avant un projet de construction de route. Tzachi Lang et Kojan Haku, archéologues de l’Autorité israélienne des antiquités, ont dirigé les fouilles et ont reçu l’aide du public, y compris des étudiants, des bénévoles et des travailleurs locaux, a rapporté l’IAA.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.