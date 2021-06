Une influenceuse dit qu’elle a perdu la vue et qu’elle a le visage marqué après avoir tenté de pirater la tache de rousseur TikTok

Une influenceuse dit qu’elle a temporairement perdu la vue et qu’elle s’est retrouvée avec des cicatrices au visage après avoir tenté un « hack » de beauté aux taches de rousseur qu’elle a vu sur TikTok .

La jeune femme de 21 ans lui a expliqué à 77 300 abonnés que son visage était resté « méconnaissable » et qu’elle était « très malade » après avoir tenté la procédure de bricolage.

Elle a déclaré: « Pour ceux qui demandent pourquoi j’ai mon masque facial à l’argile bleue en permanence tout au long du spectacle, voici à quoi ressemblait mon visage une semaine avant d’entrer dans la maison, donc pourquoi je me maquille toujours et ma peau est toujours couverte.

« C’est le résultat d’une tentative d’élimination des cicatrices que je me suis infligées en essayant de reproduire une procédure de beauté à domicile que j’ai vue sur une vidéo TikTok 2 mois auparavant Grand frère. Qui d’autre arriverait à faire une chose pareille ? »

Elle a déclaré: « S’il vous plaît, n’essayez pas de procédures de beauté » bricolage « ou » à la maison « Je me suis retrouvé à l’hôpital avec une perte temporaire de la vision de mes yeux en raison d’un gonflement et j’étais très malade à cause de l’infection, sans parler de mon visage était quelque peu méconnaissable. Laissez le soin aux professionnels.