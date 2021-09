Une infirmière de TikTok révèle les aveux d’un patient sur le lynchage d’un adolescent noir

Les utilisateurs de TikTok ont ​​peut-être été choqués de tomber sur l’histoire d’une infirmière d’une confession troublante sur son lit de mort qu’un de ses patients aurait prétendument faite.

Dawn, alias @benzosandespresso, a depuis supprimé sa vidéo virale, mais a affirmé qu’une femme âgée mourant de COVID-19 était hantée par son lien avec le lynchage tragique d’un adolescent noir il y a de nombreuses années.

L’infirmière a déclaré à TikTok que la fausse allégation de son patient avait provoqué le lynchage d’un adolescent noir.

« Elle m’a dit que lorsqu’elle était adolescente, elle a dit à sa mère qu’un des garçons noirs locaux l’avait touchée derrière l’épicerie », a déclaré Dawn à ses abonnés dans une vidéo maintenant supprimée qui a été republiée dans la compilation ci-dessous.

L’incident allégué a eu lieu en Louisiane en 1936 et a conduit au lynchage de l’adolescent accusé.

« Non seulement le garçon a été lynché, mais il a été battu et ses organes génitaux ont été coupés », poursuit le TikToker.

« Et puis la maison familiale a été réduite en cendres. Et elle a tout regardé arriver.

Elle ajoute que le patient avait une explication troublante pour l’incident allégué.

« Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu’elle a vu que ses sœurs avaient des robes plus jolies qu’elle. Et elle n’aimait tout simplement pas ça. Alors elle a menti.

Le TikToker affirme que la femme était hantée par le lynchage présumé.

« Et puis ça a cliqué », explique Dawn, « Cette même femme avait halluciné ces derniers jours, disant qu’il y avait un garçon noir dans sa chambre qui la regardait, qu’il n’arrêtait pas de la regarder et qu’elle avait peur. »

Elle se souvient avoir dit à la femme que le seul moyen pour elle d’obtenir le pardon était de la famille du garçon.

L’infirmière a offert une preuve possible de l’incident.

Dans une vidéo de suivi, Dawn a déclaré qu’elle avait découvert un article qui, selon elle, correspond aux détails fournis par son patient.

Elle dit que le rapport a eu lieu dans la « même période » et « la même paroisse » que l’histoire que lui a racontée sa patiente.

Le reportage raconte l’histoire d’un enfant noir de 16 ans qui a été lynché dans la paroisse de l’Assomption en Louisiane.

L’article date de 1933, pas de 1936, lorsque sa patiente a affirmé que l’incident avait eu lieu. Cependant, cela peut s’expliquer par des écarts dans les rapports ou des délais confus.

Dawn partage plus tard une autre vidéo après avoir découvert un autre article sur un lynchage dans la paroisse de Louisiane dans laquelle son patient a grandi.

L’article décrit un homme de 26 ans nommé Andrew qui a été tué par une foule après avoir été accusé d’avoir tenté « d’attaquer une fille ».

Cet article date de 1934, pas de 1936, selon un autre utilisateur de TikTok qui a enquêté sur l’incident.

Il n’est pas non plus dans la même paroisse que l’article original, bien que Dawn affirme que les deux articles proviennent de la paroisse dans laquelle son patient a grandi.

Le TikToker a été accusé de capitaliser sur le traumatisme noir.

Le ton de Dawn et son refus de s’adresser aux autorités compétentes avec les détails de ses allégations ont été critiqués par les utilisateurs de l’application.

« Arrêtez de transformer la mort noire en un spectacle pour TikTok et d’exploiter nos histoires pour des vues », a déclaré une femme, nommée Brie, en réponse aux vidéos de Dawn.

« Vous rigolez, souriez, agissez comme si cette histoire était une blague alors qu’en réalité c’est quelque chose d’extrêmement sérieux pour beaucoup d’entre nous, les Noirs. »

La véracité des affirmations particulières de Dawn n’a pas été confirmée, mais la réalité du lynchage historique et de la violence légalement sanctionnée contre Black est bien plus grave que son histoire seule.

Les historiens disent que les fausses allégations d’agression sexuelle que nous avons souvent utilisées pour justifier les lynchages d’hommes noirs.

Les racistes ont joué sur la peur que les hommes noirs puissent corrompre des femmes « innocentes » afin de perpétuer la violence anti-noires.

Ces allégations ont également servi de couverture à des relations interraciales consensuelles qui étaient, à l’époque, extrêmement taboues.

Ces lynchages ont contribué à des décennies de racisme systémique. Beaucoup diraient même que le lynchage se produit encore aujourd’hui dans les violences policières et les meurtres injustes de Noirs.

L’affirmation de Dawn n’est ni improbable ni farfelue, il existe de nombreuses histoires comme celle-ci. Cependant, la sensibilité autour de cette question est due aux communautés noires afin de respecter et de gérer de manière appropriée leur traumatisme.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.