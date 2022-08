Une infirmière de TikTok appelle la «parentalité par défaut» après une vidéo de son mari tendant à maman un bébé qui pleure

Un débat parental a de nouveau été déclenché sur TikTok. Cette fois, cela tourne autour du terme « parentalité par défaut ».

Dans le monde de la parentalité, le « parent par défaut » est défini comme le parent qui est le plus impliqué dans la garde des enfants : préparer les repas pour les enfants, les aider à faire leurs devoirs, les laver et les mettre au lit.

Le plus souvent, c’est généralement la mère qui est le parent par défaut dans un foyer parental mère-père, et toutes les responsabilités liées aux enfants lui incombent.

Une femme a partagé un TikTok représentant un excellent exemple de parentalité par défaut.

Une mère sur TikTok prouve que cela est vrai. Elle a posté une vidéo sur son compte détaillant un cas où elle avait besoin d’une pause pour s’occuper de son bébé pour se préparer le déjeuner.

Puisqu’elle était ce qu’on appelle le parent par défaut, son mari lui a amené le bébé pour qu’elle l’apaise.

Dans la vidéo qui a été visionnée plus de 2 millions de fois, la mère de deux enfants, Rebecca Craig, explique pourquoi elle avait besoin de prendre un moment pour s’éloigner de son fils de 10 mois. « J’ai été dépassée, alors j’ai fait ce qu’il fallait et j’ai mis mon bébé de 10 mois dans son berceau », dit-elle.

Elle descendit se préparer à déjeuner et décompresser quelques minutes.

« Mon mari est descendu au bout de deux minutes environ et a dit : ‘Pourquoi le bébé pleure-t-il ?’ » Rebecca lui a expliqué qu’elle avait besoin de faire une petite pause. Elle a ajouté que son mari travaillait à la maison et qu’elle ne voulait pas interrompre sa journée en lui demandant de prendre en charge la garde des enfants.

Son mari a décidé d’avoir le bébé lui-même. Cependant, ce n’était pas pour calmer le bébé lui-même.

« Pas même deux minutes après ça, il redescend en tenant le bébé et essaie de me le donner », dit Rebecca. « Je n’avais même pas fini de manger mon seul bol de curry. »

Les actions de son mari sont quelque chose qu’elle appelle « l’aide blessante ». Il est également clair dans cette vidéo que Rebecca est le parent par défaut de la relation.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​soutenu la mère dans la section des commentaires et ont été choqués par le comportement de son mari.

« Tu as fait la bonne chose maman, tu mérites aussi d’avoir du temps pour toi », a écrit un utilisateur. « S’il peut le récupérer, il peut le calmer si cela le dérange si mal. »

« 10 minutes mec. Elle ne voulait que 10 minutes et son mari ne pouvait pas lui donner ça », a commenté un autre utilisateur. « Je suis triste pour elle mais ça me met aussi en colère. »

La vidéo a attiré l’attention de l’infirmière TikTok Deborah (@lamujermorena). Elle a décidé de répondre à la situation dont Rebecca a parlé dans sa vidéo en la cousant dans l’une des siennes.

« Si je dis ce que je veux dire comme je veux le dire, la brigade ‘c’est pour ça que tu n’es pas marié’ viendra dans mes commentaires », commence-t-elle à dire dans sa vidéo.

Deborah souligne les dangers d’avoir la mère comme parent par défaut dans une relation avec des enfants.

« Là [are] femmes qui meurent à cause de cela », dit-elle. « Le syndrome des parents par défaut. »

« Je me demandais, est-ce qu’ils [mothers] pas le voir [default parenting]? J’avais l’habitude de me demander : ‘comment peuvent-ils ne pas voir que c’est un problème ?’ », raconte Deborah. Elle ajoute qu’elle peut générer toute une série de vidéos par elle-même concernant le problème.

Elle compare la parentalité par défaut à tendre la main pour aider quelqu’un, seulement pour le piquer avec une aiguille à la place.

Lorsque s’occuper d’enfants devient écrasant, il est essentiel de s’éloigner et de se donner une pause pour être dans un espace de tête approprié pour s’occuper d’eux. C’est un concept que les partenaires qui ne sont pas le parent par défaut doivent comprendre.

S’ils ne le peuvent pas, les responsabilités entourant les enfants doivent être réparties équitablement.

Selon les résultats de l’enquête sur l’état de la maternité de 2021 de Motherly, 93 % des mères ont déclaré se sentir épuisées occasionnellement. Une partie de la raison est qu’ils ne sont pas pris en charge à la maison. 45 % des mères déclarent être les principales dispensatrices de soins des enfants de leur ménage.

Histoires liées de YourTango :

Rebecca a publié une vidéo de suivi en réponse à un commentaire lui demandant comment elle réagit à l’inutilité de son mari.

« Je criais et je disais ‘comment se fait-il que tu ne comprennes pas ce que je ressens? » elle dit. Son mari affirme qu’il ne lui a amené le bébé que parce qu’il tentait de passer un appel au travail et que le bébé a recommencé à pleurer.

« Il essaie d’être utile et il fait preuve de compassion, mais envers le bébé et non envers moi », dit Rebecca. Elle a ajouté que son mari et elle ont un problème récurrent de non-satisfaction ou de négligence de ses besoins, même après qu’elle le lui ait communiqué et que c’est l’un des obstacles dans leur relation.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.