Une infirmière de l’Oregon se vante de ne pas porter de masques dans TikTok Post

Une infirmière de l’Oregon a réalisé une vidéo TikTok se vantant de ne pas porter de masque.

Une infirmière de Salem Health dans l’Oregon a été «mise en congé administratif» après avoir publié une vidéo TikTok dans laquelle elle se vantait de ne pas porter de masque lorsqu’elle était en public. Hier, une infirmière employée chez Salem Health a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait un mépris cavalier pour le … Publié par Salem Health le samedi 28 novembre 2020 La vidéo a été attribuée au profil @ Loveiskind05. Le clip est sous-titré: «Lorsque mes collègues découvrent que je voyage encore, ne portez pas de masque lorsque je sors et laissez mes enfants avoir des dates de jeu.» Le message a depuis été supprimé. L’hôpital a publié un communiqué sur sa page Facebook, samedi, annonçant qu’il ouvrait une enquête sur l’incident et a remercié les membres de la communauté de l’avoir notifié. «Hier, une infirmière employée par Salem Health a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait un mépris cavalier pour la gravité de cette pandémie et son indifférence envers la distanciation physique et le masquage en dehors du travail», a écrit l’hôpital. «Salem Health pense que nous devons tous faire notre part pour protéger les personnes vulnérables et arrêter la propagation rapide du COVID-19. Cela comprend l’obligation pour le personnel, les patients et les visiteurs de suivre les conseils du CDC et d’autres sur le port du masque et la distanciation sociale. La pandémie COVID est grave et nécessite une réponse sérieuse. Et chez Salem Health, nous prenons très au sérieux notre approche du COVID. » [Via]