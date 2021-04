Une importante pénurie de chlore est sur le point de gâcher les plaisirs de l’été dans la piscine

30 avril 2021 à 19h31 UTC



La pire pénurie de chlore que le pays ait jamais connue est sur le point de basculer la saison des piscines cet été.

«Cela nous préoccupe», a déclaré Cody Saliture, propriétaire de Texas Pool Professionals, en activité depuis 17 ans.

La société basée à Rockwall, au Texas, dessert 200 clients par semaine, et Saliture a déclaré qu’il avait récemment commencé à stocker des comprimés de chlore. Il recherchait également différents produits chimiques pour nettoyer les piscines et satisfaire ses clients.

«Nous recherchons tout ce que nous pouvons obtenir que nous n’avons pas ici dans le nord du Texas», a déclaré Saliture. «Nous sommes allés dans environ six États et 15 villes (pour les fournitures).»

La pénurie de chlore est généralisée et elle va probablement s’aggraver – entraînant des prix du chlore encore plus élevés – à mesure que les propriétaires commencent à préparer les piscines pour la saison. CNBC s’est entretenu avec des initiés du secteur de la mise en commun dans plusieurs États – dont la Floride, le Michigan, le Nevada et le Texas – au sujet des approvisionnements serrés, qui devraient faire oublier les propriétaires de piscines, qui ne sont en grande partie pas conscients du problème.

Une combinaison de facteurs a conduit à la rareté, y compris une augmentation sans précédent de la demande l’année dernière et un incendie dans une usine de produits chimiques, qui a détruit une partie de la capacité de fabrication.

«Nous avons commencé à acheter tôt, bien tôt, et avons stocké autant que nous le pouvions», a déclaré Allan Curtis. «Nous ne durerons pas plus que probablement la mi-mai ou la fin mai, et nous n’aurons plus de chlore.»

Son entreprise d’entretien de piscine, Ask the Pool Guy, dessert 1 000 clients près de Howell, Michigan. Il travaille dans l’industrie depuis 34 ans et c’est la première fois qu’il stocke du chlore.

«(Je pense que les propriétaires de piscine) devront passer des comprimés au chlore en poudre, du chlore en poudre au chlore liquide, du chlore liquide aux chocs non chlorés et autres», a déclaré Curtis. «Et je crois que tout cela va littéralement s’épuiser.»

Je l’appelle «Poolmageddon». C’est une crise du chlore.

Rudy Stankowitz, directeur général de la formation et des consultants en installations aquatiques



Rudy Stankowitz, PDG de la formation et des consultants en installations aquatiques, travaille dans l’industrie depuis plus de 30 ans et est l’auteur de «Comment se débarrasser des algues de piscine

. »

«Je l’appelle« Poolmageddon ». C’est une crise du chlore », a déclaré l’écrivain basé en Floride. «Beaucoup de gens ne pourront pas trouver les comprimés de chlore dont ils ont besoin cette saison.» Les algues peuvent s’accumuler dans les piscines si elles ne sont pas traitées avec du chlore.



Le chlore est utilisé pour prévenir et tuer les algues. Mais plus important encore, il aide également à protéger les nageurs contre les maladies d’origine hydrique telles que le cryptosporidium et la légionelle et de Naegleria fowleri, communément appelée amibe mangeuse de cerveau. « Le chlore aide également à empêcher les piscines de devenir un foyer pour les moustiques et les maladies associées, ainsi qu’à prévenir les conditions dangereuses qui pourraient contribuer à la noyade – comme l’eau trouble », a déclaré Stankowitz. Surtension provoquée par une pandémie

Selon la société de recherche Pkdata basée à Atlanta, il existe 5,2 millions de piscines creusées résidentielles aux États-Unis et 255 000 piscines commerciales. Le nombre de piscines hors sol est inconnu. Stankowitz a estimé que 60% à 70% utilisent des comprimés de chlore. L’année dernière, la pandémie de coronavirus a forcé les gens à se recroqueviller et à annuler leurs projets de voyage. Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains restaient à la maison, la demande de rénovation domiciliaire – en particulier les piscines de jardin – a explosé. Ce boom, disent les experts, a créé encore plus de demande de chlore. Des entreprises en plein essor pendant la pandémie, des vélos aux piscines 25 juin 2020



Puis une usine de fabrication de l’un des principaux fournisseurs de comprimés de chlore du pays, BioLab, a brûlé en août dernier, juste après l’ouragan Laura. L’usine, située près de Lake Charles, en Louisiane, prévoit de reprendre ses activités d’ici le printemps 2022. «Nous savons à quel point nos produits sont essentiels pour les familles de tous les jours à la maison … c’est pourquoi nous investissons 170 millions de dollars dans la reconstruction de notre installation BioLab – pour qu’elle soit encore plus grande et meilleure. Une fois achevée, l’usine fonctionnera à une capacité de production 30% supérieure », a déclaré un porte-parole de la société mère de BioLab, KIK Consumer Products. Après l’incendie, il ne reste plus que deux fabricants nationaux de comprimés de chlore: Occidental Petroleum et Clearon Corp. Un porte-parole d’Occidental a déclaré que la société ne faisait aucun commentaire sur la production. Clearon n’a pas fourni d’objectifs de production spécifiques. «Clearon a fait des investissements importants à la fois dans notre personnel et dans notre capacité de production pour soutenir la croissance tectonique de notre industrie», a déclaré Bryan Kitchen, son président et chef de la direction, dans un courriel. Flambée des prix du chlore

Selon la société de services financiers IHS Markit, les prix du chlore devraient grimper de 70% cet été par rapport à l’année dernière. Cependant, dans certaines régions du pays, le prix des comprimés de chlore a déjà doublé au cours de l’année écoulée. À Las Vegas, c’est quelque chose que le propriétaire du Scotty’s Pool Service, Scotty Heer, voit de première main. «Au cours des 20 dernières années, un seau de chlore typique de 50 livres coûterait entre 75 € et 85 €. Au cours de la dernière année, il est passé à 140 €, avec le prix proposé de 158 € dans un proche avenir », a déclaré Heer. Dans certaines régions du pays, les magasins de fournitures de piscine ont imposé des restrictions de quantité. «Parfois, les magasins de pièces sont complètement épuisés, d’autres fois, il y a une limite d’un ou deux seaux – par entreprise, par jour – où nous pouvions acheter un (montant) illimité», a-t-il déclaré. Trouver des alternatives

Il existe des alternatives. Une piscine d’eau salée, par exemple, produit du chlore à partir du sel par électrolyse. Il ne remplace pas le chlore, il fabrique le sien. La conversion d’un système de piscine chlorée en un système d’eau salée a bien fonctionné pour le client de Heer, Mallory Pracale. «C’est mieux pour nous, pour notre peau, pour nos cheveux, pour notre piscine, pour les coûts d’entretien», a déclaré Pracale. Les experts disent que la conversion à un système au sel n’est pas difficile – cela implique une petite unité et des travaux électriques – mais ils recommandent de faire appel à un professionnel agréé et assuré pour le faire. Le coût varie d’un marché à l’autre, mais les propriétaires de piscines peuvent s’attendre à payer au nord de 2 000 €. D’autres systèmes tels que les UV et l’ozone permettront à un propriétaire de piscine d’utiliser moins de chlore, mais il devra tout de même en maintenir un niveau minimal. Selon Stankowitz, un propriétaire pourrait payer jusqu’à 20 000 €, selon le marché, pour passer une piscine de jardin de 10 000 gallons à un traitement à l’ozone sans chlore. Mais certains systèmes d’ozone qui fonctionnent avec du chlore peuvent commencer à environ 2 000 €. Les systèmes d’ionisation au cuivre et à l’argent sont une autre méthode d’utilisation de moins de chlore et devraient coûter environ 2 000 € ou plus. Malheureusement, passer à un système au sel comme Pracale ne sera pas facile cette année. Les experts affirment que le boom des piscines, associé à la nécessité de remplacer l’équipement de piscine endommagé par les tempêtes hivernales au Texas, a rendu beaucoup plus difficile l’approvisionnement. Selon Heer, «le seul problème avec la conversion à l’eau salée – je dirais maintenant, c’est de mettre la main sur un système d’eau salée. Tout (est) très demandé. » Utiliser moins de chlore

La pénurie de chlore devant se poursuivre l’année prochaine, quatre experts en piscine offrent les conseils suivants: Assurez-vous que l’eau a l’air propre et claire avant d’entrer



. «S’il s’agit d’une piscine publique, assurez-vous qu’elle est inspectée par un responsable de la ville ou de la ville», a déclaré Saliture.

Des systèmes d’eau salée et UV aux packs minéraux, il existe des alternatives. «Il existe plusieurs noms (de packs minéraux) différents. Et ils ont un mélange de minéraux que vous mettez dans votre eau au début de la saison de baignade. Et ils durent tout l’été. Ils sont à un prix très raisonnable, généralement moins de 100 €. Ils éliminent les algues et réduisent le besoin de chlore », a déclaré Curtis.

. «N’oubliez pas que la filtration et la circulation de l’eau jouent un rôle important dans le maintien de la santé des piscines», a déclaré Stankowitz.

«Un chien dans une piscine équivaut à 50 personnes qui nagent dans cette piscine, en termes de débris qu’il apporte à l’eau», a déclaré Curtis. «Moins il y aura d’huile, moins la demande de chlore sera nécessaire.» Cette histoire est apparue à l’origine sur CNBC.



