Une importante mise à niveau d’anniversaire fera partie de la version Steam de Kena: Bridge Of Spirits

Voyage magnifiquement animé avec action et aventure. Le mois prochain, Kena : Pont des Esprits sera lancé sur Steam et recevra une importante mise à jour anniversaire. Le jeu d’action 2021 a fait ses débuts sur la boutique Epic Games mais sera disponible sur Steam à partir du 27 septembre. Une toute nouvelle bande-annonce qui a été téléchargée sur YouTube l’a expliqué.

Un mode New Game + avec de tout nouveaux engagements de combat, objectifs et adversaires uniques fera partie de la mise à jour anniversaire. De plus, il aura des talents Spirit Guide Trials avec des fonctionnalités telles que le rematching de boss, des parcours d’obstacles et des modes de défense contre les vagues.

Les charmstones, un système de gadgets qui peuvent être enfilés pour conférer des avantages et des inconvénients au combat, seront également inclus, permettant un type de jeu plus personnalisé.

Kena: Bridge of Spirits est un conte incroyablement animé sur une jeune femme qui agit en tant que conseillère spirituelle et aide à libérer les esprits liés afin qu’ils puissent passer à l’au-delà. Son ami spirituel charmant et puissant, le Rot, l’aide à aller de l’avant.

Dans notre revue, Luke Kemp a fait l’éloge des graphismes et a qualifié Kena de « navigation délicieuse sur les eaux classiques des plates-formes d’action », mais il a également souligné que la linéarité et le gameplay simple du jeu l’ont laissé tomber. Kena a reçu des critiques d’utilisateurs plus favorables que les autres jeux; Au moment d’écrire ces lignes, il a une note de 4,7/5 sur Epic Games et une note de 8,1/10 sur Metacritic.

De plus, la mise à jour anniversaire inclut des améliorations visuelles. Des vêtements débloqués par Spirit Guide Trials pour Kena, ainsi que des casquettes loufoques pour l’adorable Rot. Avec tout cela, il y a un mode photo plus avancé.

Il y a un an, le jeu vidéo unique Kena : Bridge of Spirits était disponible sur Epic Games Store. Mais l’exclusivité n’était que passagère. Kena : Bridge of Spirits est disponible sur Epic Games et, à partir du 27 septembre, sur Steam.