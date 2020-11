Une immunité efficace contre l’infection par le SRAS-CoV-2, une fois développée, pourrait durer des années, nouvelles données suggèrent

L’étude, bien que toujours en cours d’examen par les pairs, est l’étude la plus complète et la plus longue sur la mémoire immunitaire du coronavirus à ce jour.

Combien de temps pourrait l’immunité au coronavirus dernier? Des années, voire des décennies, selon une nouvelle étude – la réponse la plus prometteuse à ce jour à une question qui a occulté les plans de vaccination généralisée.

Huit mois après l’infection, la plupart des personnes qui se sont rétablies ont encore suffisamment de cellules immunitaires pour repousser le virus et prévenir la maladie, selon les nouvelles données. Un taux de déclin lent à court terme suggère, heureusement, que ces cellules peuvent persister dans le corps pendant très, très longtemps.

La recherche, publiée en ligne, n’a pas été évaluée par des pairs ni publiée dans une revue scientifique. Mais c’est l’étude la plus complète et la plus longue sur la mémoire immunitaire du coronavirus à ce jour.

«Cette quantité de mémoire empêcherait probablement la grande majorité des gens d’être hospitalisés pour une maladie grave, une maladie grave, pendant de nombreuses années», a déclaré Shane Crotty, virologue à l’Institut d’immunologie La Jolla qui a codirigé la nouvelle étude.

Les résultats seront probablement un soulagement pour les experts qui craignent que l’immunité contre le virus ne soit de courte durée et que les vaccins doivent être administrés à plusieurs reprises pour maintenir la pandémie sous contrôle.

Et la recherche concorde avec une autre découverte récente: que les survivants du SRAS, causés par un autre coronavirus , portent encore certaines cellules immunitaires importantes 17 ans après la guérison.

Les résultats concordent avec les preuves encourageantes provenant d’autres laboratoires. Des chercheurs de l’Université de Washington, dirigés par l’immunologiste Marion Pepper, avaient précédemment montré que certaines cellules «mémoire» produites suite à une infection par le coronavirus persister pendant au moins trois mois dans le corps.

Une étude publiée la semaine dernière a également révélé que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 ont des cellules immunitaires tueuses puissantes et protectrices même lorsque les anticorps ne sont pas détectables.

Ces études «sont toutes en gros brossant le même tableau, c’est-à-dire qu’une fois que vous avez passé ces premières semaines critiques, le reste de la réponse semble assez conventionnel», a déclaré Deepta Bhattacharya, immunologiste à l’Université de l’Arizona.

Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que le corps réagisse de manière durable parce que «c’est ce qui est censé se produire». Néanmoins, elle a été encouragée par la recherche: «C’est une nouvelle passionnante.»

Un petit nombre de personnes infectées dans la nouvelle étude n’avaient pas d’immunité de longue durée après la guérison, peut-être en raison des différences dans les quantités de coronavirus ils ont été exposés. Mais les vaccins peuvent surmonter cette variabilité individuelle, a déclaré Jennifer Gommerman, immunologiste à l’Université de Toronto.

«Cela aidera à cibler la réponse, de sorte que vous n’obteniez pas le même type d’hétérogénéité que vous verriez dans une population infectée», a-t-elle déclaré.

Au cours des derniers mois, les rapports faisant état de la baisse des niveaux d’anticorps ont suscité des inquiétudes quant à l’immunité au coronavirus peut disparaître en quelques mois, laissant à nouveau les personnes vulnérables au virus.

Mais de nombreux immunologistes ont noté qu’il est naturel que les niveaux d’anticorps diminuent. De plus, les anticorps ne sont qu’un bras du système immunitaire.

Bien que des anticorps dans le sang soient nécessaires pour bloquer le virus et prévenir une seconde infection – une condition connue sous le nom d’immunité stérilisante – les cellules immunitaires qui «se souviennent» plus souvent du virus sont plus souvent responsables de la prévention de maladies graves.

«La stérilisation de l’immunité ne se produit pas très souvent – ce n’est pas la norme», a déclaré Alessandro Sette, immunologiste à l’Institut d’immunologie La Jolla et co-responsable de l’étude.

Le plus souvent, les gens sont infectés une deuxième fois par un agent pathogène particulier, et le système immunitaire reconnaît l’envahisseur et éteint rapidement l’infection. Le coronavirus en particulier, il est lent à nuire, ce qui donne au système immunitaire suffisamment de temps pour se mettre en marche.

« Il peut être interrompu assez rapidement que non seulement vous ne ressentez aucun symptôme, mais vous n’êtes pas contagieux », a déclaré Sette.

Sette et ses collègues ont recruté 185 hommes et femmes, âgés de 19 à 81 ans, qui s’étaient remis du COVID-19 . La majorité avait des symptômes bénins ne nécessitant pas d’hospitalisation; la plupart n’ont fourni qu’un seul échantillon de sang, mais 38 ont fourni plusieurs échantillons sur plusieurs mois.

L’équipe a suivi quatre composants du système immunitaire: les anticorps, les cellules B qui fabriquent plus d’anticorps au besoin; et deux types de cellules T qui tuent d’autres cellules infectées. L’idée était de construire une image de la réponse immunitaire au fil du temps en regardant ses constituants.

« Si vous n’en regardez qu’un seul, vous pouvez vraiment manquer l’image complète », a déclaré Crotty.

Lui et ses collègues ont constaté que les anticorps étaient durables, avec des baisses modestes six à huit mois après l’infection, bien qu’il y ait une différence de 200 fois dans les niveaux parmi les participants. Les cellules T n’ont montré qu’une légère et lente décomposition dans le corps, tandis que les cellules B ont augmenté en nombre – une découverte inattendue que les chercheurs ne peuvent pas tout à fait expliquer.

L’étude est la première à cartographier la réponse immunitaire à un virus de manière aussi détaillée, ont déclaré des experts. « Bien sûr, nous n’avons pas de prieurs ici », a déclaré Gommerman. «Nous apprenons, je pense pour la première fois, à certaines des dynamiques de ces populations à travers le temps.»

Souci de la durée de l’immunité au coronavirus persiste ont été déclenchés principalement par la recherche sur ces virus causant le rhume. Une étude fréquemment citée, dirigée par Jeffrey Shaman de l’Université de Columbia, a suggéré que l’immunité pourrait s’estomper rapidement et que des réinfections pourraient survenir en un an.

« Ce dont nous devons être très conscients, c’est de savoir si la réinfection va être un problème », a déclaré Shaman. «Et voir des preuves que nous avons ce type de réponse persistante et robuste, au moins à ces échelles de temps, est très encourageant. Jusqu’à présent, au moins, a-t-il noté, des réinfections avec le coronavirus semblent être rares.

Il est difficile de prévoir la durée exacte de l’immunité, car les scientifiques ne savent pas encore quels niveaux de différentes cellules immunitaires sont nécessaires pour se protéger du virus. Mais des études jusqu’à présent ont suggéré que même un petit nombre d’anticorps ou de cellules T et B pourrait suffire à protéger ceux qui se sont rétablis.

Les participants à l’étude ont fabriqué ces cellules en quantités robustes – jusqu’à présent. « Il n’y a aucun signe que les cellules de mémoire vont soudainement chuter, ce qui serait plutôt inhabituel », a déclaré Iwasaki. « Habituellement, il y a une lente décomposition au fil des ans. »

Il y a de nouvelles preuves que les réinfections par le coronavirus du rhume commun es sont le résultat de variations génétiques virales, a noté Bhattacharya, et donc ces préoccupations peuvent ne pas être pertinentes pour le nouveau coronavirus .

«Je ne pense pas que ce soit une prédiction déraisonnable de penser que ces composants de la mémoire immunitaire dureraient des années», a-t-il déclaré.

Apoorva Mandavilli. c.2020 The New York Times Company

