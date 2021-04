Une image promotionnelle de Resident Evil Village révèle un personnage

Une nouvelle image promotionnelle officielle de Resident Evil Village du Japon a fait surface en ligne et circule en faisant apparemment fuir un personnage important et inopiné qui Capcom il a vraisemblablement essayé de garder un secret ou d’économiser pour la bande-annonce finale du jeu.

Le nouveau jeu qui est plus ou moins Resident Evil 8 n’est qu’à un mois de son lancement sur les consoles des générations actuelles et précédentes, mais il semble qu’il y ait des personnages importants que nous ne connaissons pas.

Sur Twitter, l’utilisateur Masa a partagé une nouvelle image promotionnelle publiée par Capcom, pour le jeu, au Japon.

L’image montre Ethan hivers, le protagoniste, et leur bébé Rose, qui est porté parr Chris Redfield. En plus de cela, il y a aussi un personnage proéminent mais très caché qui porte une sorte de masque. Bien que le personnage n’ait pas été révélé, nous pourrons bientôt entendre plus de nouvelles de lui.

Resident Evil Village sera lancé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S le 7 mai.