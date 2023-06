Une image est-elle à croire sur Netflix ? : Ici on vous dit où la voir

La Musardine L'amour, c'est bon pour la santé !

Psycho-Love est une collection d’ouvrages sur l’amour, le couple, la sexualité, écrits par des spécialistes, des psychologues, sexologues, pour vous aider à mieux aimer et vous aimer, dirigée par Brigitte Lahaie, spécialiste des questions de couple et de sexualité. On dit avec justesse que pour rester en bonne santé, il convient d’adopter un mode de vie sain, de manger bio et équilibré, de faire du sport et de se garder du stress, mais on parle rarement des bienfaits d’un amour vrai et d’une sexualité accomplie. L’équilibre affectif et la sécurité amoureuse ont un impact direct sur l’anxiété, le poids, le sommeil, comme le montrent de nombreuses études scientifiques. Que se passe-t-il dans notre chimie intérieure lorsque nous sommes amoureux Qu’est-ce qui provoque cet orage biologique, ce « shoot » de messagers chimiques à l’origine de la détente physique et psychique ressentis durant le rapport sexuel Ce livre valorise une nouvelle sexualité, plus accomplie, plus respectueuse de l’autre et plus en accord avec les relations homme-femme d’aujourd’hui : la méthode « Dream Love ». Cette méthode, inspirée du slow-sex et du tantrisme, joue un rôle très positif sur notre épanouissement personnel. Sur un ton ludique et optimiste et à la lumière des dernières découvertes en neurosciences et en physiologie, mais aussi des pratiques traditionnelles issues du fond des âges (taoïsme et ayurveda, entre autres), découvrez les clés de cette étrange alchimie qui se crée entre deux êtres, pour le plaisir et le bonheur de chacun. Découvrez les bienfaits d’un amour vrai et d’une sexualité accomplie, pour vivre mieux et plus longtemps ! Le Docteur Daniel Ballesteros vit et consulte à Tours, tout en donnant des conférences à travers le monde. Il enseigne depuis plus de trente ans la vitalothérapie, la médecine chinoise, le Yi King (philosophie chinoise), les massages chinois, ainsi que la psychothérapie évolutive.