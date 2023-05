Une IA imagine "Les pêches" chanté par Michael Jackson

in

Réseaux sociaux

La chanson interprétée par Jack Black pour le film Super Mario Bros a été un succès absolu sur les réseaux.

© IMDbJack Black a joué Bowser dans « Super Mario Bros : le film ».

Cette année, il est sorti « Super Mario Bros : le film » et ce fut un succès retentissant. La production nous montre les protagonistes du célèbre jeu vidéo Nintendo qui rejoignent pêches princesse pour sauver le Royaume Champignon du mal Bowser. Le film a déjà dépassé le milliard de dollars au box-office.

La distribution vocale du film était à l’origine étoilée, comme Chris Pratt, Anya Taylor-Joie et le très Jack Black. C’est justement ce dernier qui s’est fait remarquer dans les réseaux avec sa chanson « Les pêches » dédié à la princesse de cette production.

Le phénomène « Les pêches » Il a explosé sur les réseaux sociaux et est devenu très viral. La chanson originale publiée sur Youtube avec Jack Black la danse a des millions et des millions de reproductions. Maintenant, un utilisateur a décidé de lui donner une tournure et de proposer un changement intéressant à cette chanson.

Ces derniers jours, un internaute a décidé d’utiliser la magie de l’intelligence artificielle pour demander à quelqu’un d’imaginer à quoi ressemblerait cette chanson si elle était interprétée par Michael Jackson. Le résultat est surprenant, avec une vidéo à laquelle la chanson a été ajoutée, nous laissant avec une version dont personne ne savait sûrement que nous avions tant besoin.

+La nomination aux Oscars approche-t-elle pour Jack Black ?

Jack Black était chargé d’écrire la chanson « Les pêches ». Tout indique qu’il sera l’un de ceux qui participent, au moins, à la courte liste être nominé pour oscar en 2024. Si cela se réalise, ce serait la première fois que Jack Black recevoir une nomination de L’Académie dans sa carrière.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?