Une IA a imaginé à quoi ressemblerait un film de la Coupe du monde réalisé par ces 10 cinéastes

Curiosités

Après la Coupe du monde au Qatar 2022, quelqu’un a proposé de réfléchir à ce que serait un film centré sur cette compétition.

©GettyLa coupe du monde tant convoitée.

La coupe du monde de football C’est la compétition sportive la plus importante de la planète. Récemment, une édition s’est tenue au Qatar au cours de laquelle L’équipe nationale d’Argentine a été sacré champion. L’événement a réuni les meilleures équipes du monde et a laissé de grands moments dans l’histoire du football.

Les intelligences artificielles sont de plus en plus présentes dans nos vies et sont désormais également utilisées dans le monde du cinéma. Quelqu’un a récemment demandé à une IA d’imaginer un film centré sur la Coupe du monde. L’idée était de voir comment une machine pouvait recréer l’excitation et la passion du football sur film.

Pour mener à bien le projet, 10 cinéastes ont été choisis et on leur a demandé de l’IA Midjourney de penser à ce qu’est une image fixe de films réalisés par des personnalités comme Quentin Tarantino, Ridley Scott, Michael Bay ou encore Alfred Hitchcock. L’objectif était de voir comment chacun d’eux capterait la Coupe du monde sur grand écran.

Bien qu’il n’y ait pas de projet de ce type en cours, les plus susceptibles de voir le jour seraient ceux de Wes Anderson et Ridley Scott. Ce n’est pas seulement parce que les deux cinéastes sont vivants contrairement aux autres noms cités, mais aussi parce que leurs propositions semblent les plus proches de la réalité. Il sera intéressant de voir si l’une de ces idées est transformée en film dans un proche avenir.

+¿Quentin Tarantino prend sa retraite avec son dixième film ?

Malheureusement, il semble que la proposition de l’IA pour un film sur la coupe du monde de foot chargé de Quentin Tarantino il est peu probable que cela se réalise. Le cinéaste a annoncé que son prochain film sera son dixième et se concentrera sur une critique cinématographique. Comme beaucoup le savent, le cinéaste a dit à plusieurs reprises que le dixième serait le dernier, alors sa retraite semble imminente.

