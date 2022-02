Une hôtesse de l’air affirme avoir parlé à la femme décédée d’un passager lors d’un voyage

Une vidéo de l’utilisateur de TikTok et hôtesse de l’air @jeenie.weenie est devenue virale pour un article récent reconstituant des histoires de l’époque où elle travaillait pour les compagnies aériennes.

Dans cette vidéo particulière, Sandra Jeenie Kwon raconte une histoire qui lui a été racontée par une hôtesse de l’air et enseignante de l’école où elle s’est formée pour devenir hôtesse de l’air.

L’histoire prétend que l’hôtesse de l’air a parlé à un fantôme de l’épouse décédée d’un de ses passagers.

Dans le TikTok, qui a accumulé 2,6 millions de likes et plus de 12 000 commentaires, Kwon décrit une histoire d’une autre hôtesse de l’air dans laquelle elle interagit avec ce qui semble être un passager dans un avion.

Lorsque l’hôtesse de l’air parle au passager, l’interaction se passe comme prévu, elle demande si le passager aimerait quelque chose et après un va-et-vient, le passager demande simplement une couverture et du thé avec du lait et du sucre pour son mari.

Kwon décrit ensuite l’hôtesse de l’air quittant la passagère et son mari endormi.

Lorsque l’agent de bord parle à un autre membre de l’équipage de conduite, l’autre personne est confuse et dit : « quelqu’un était assis à côté de lui ? Je n’ai pas remarqué. »

Lorsque l’hôtesse de l’air est revenue, le mari était réveillé et la femme était partie.

Kwon décrit comment l’hôtesse de l’air a d’abord supposé que la femme s’était levée pour aller aux toilettes, mais elle a quand même livré le thé au mari de la femme depuis qu’il était réveillé.

Le mari de la femme a été confus par Kwon lors de la reconstitution, comme on pouvait s’y attendre de quelqu’un qui venait juste de se réveiller.

Le mari remarque que le thé est juste comme il le prend normalement, ce qui le fait réfléchir car ce n’est pas lui qui l’a commandé.

C’est alors que Kwon prétend que le mari a fait une révélation explosive.

L’homme a dit à l’hôtesse de l’air : « Ma femme est décédée la semaine dernière, je la ramène à la maison sur ce vol.

Kwon exprime la surprise (compréhensible) de l’hôtesse de l’air face à la révélation et tente de concilier son interaction avec ce que l’homme lui disait.

L’homme poursuit en disant qu’il la croit parce que son thé est exactement comme il le préfère. L’homme conclut en disant: « Je pense qu’elle s’inquiète juste pour moi. »

Que l’agent de bord ait réellement parlé ou non à un fantôme, à un esprit ou à une apparition, le TikTok de Kwon a capturé le cœur et l’imagination de beaucoup. S

Certains croient vraiment que l’hôtesse de l’air a parlé à un fantôme, un commentateur a même offert des conseils pour faire face aux fantômes, en disant : « La plupart des esprits sont paisibles, la plupart du temps ils sont juste confus, soyez gentils avec eux quand vous le pouvez. ”

Vrai ou pas, c’est une histoire douce mais aussi légèrement énervante.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.