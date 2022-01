Une histoire très drôle : le film Netflix qui va concurrencer The Crown

in

Un film avec Laura Marano et Mena Moassoud pourrait devenir la nouvelle attraction de la plateforme de streaming. Obtenez l’aperçu officiel, le casting, le synopsis et la date de sortie ici.

©NetflixLaura Marano et Mena Moassoud jouent dans The Royal Treatment.

Netflix est synonyme de réussite. Chaque film ou série qui atteint le catalogue du géant du Diffusion, a la possibilité de gagner en popularité à l’échelle mondiale. Et il y a des productions qui l’ont très bien compris. La Couronne, l’histoire qui tourne autour de la famille royale en angleterre, est l’un des favoris des utilisateurs. Mais une bande originale pourrait arriver pour détrôner à la célèbre bande dessinée inspirée de la vie de la reine Elizabeth II.

Il s’agit de Le traitement royal, qui arrivera en Amérique latine traduit par traitement royal. Dirigée par Rick Jacobson, ce film américain sera l’un des paris de la plateforme au sein du genre romantique. La première est prévue pour jeudi 20 janvier cette année, étant l’un des candidats possibles pour devenir le leader du top 10 qui propose le service d’abonnement.

De quoi s’agit-il? Isabelle, ou plutôt Izzy, est une coiffeuse new-yorkaise qui accepte de travailler au mariage de Un prince Très beau. Bien qu’il essaie de résister, la chimie entre eux est évidente et ils seront obligés de choisir entre l’amour et le devoir. Une comédie pour toute la famille avec un scénario de houx hester qui a déjà enthousiasmé les abonnés Netflix des différentes avancées.

C’est que les rôles principaux étaient présentés comme deux grands opposés. Alors qu’elle a son propre salon de coiffure et qu’elle est libre et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, il dirige son propre pays, respecte ce qu’il doit faire pour sa position et doit apprendre à prendre le contrôle de son propre destin.

Ses protagonistes ne seront autres que Laura Marano et Mena Moassoud. Ils complèteront également le casting avec leurs performances Chelsie Preston Crayford, Grace Bentley-Tsibuah, Cameron Rhodes, Sonia Gray, Elizabeth Hawthorne et Amanda Billing. De leur côté, ils collaboreront également sur le film. James Gaylyn, Paul Norell, Teulia Blakely, Jacque Drew, Phoenix Connolly, Matthew E. Morgan et Jay Simon.

