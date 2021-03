Une histoire de produit ‘- Spotify

C’est une chose d’imaginer l’avenir de l’audio, une autre de le construire – et c’est pourtant ce que Spotify a décidé de faire au cours de la dernière décennie. En cours de route, il y a eu beaucoup d’histoires inédites remplies de personnages colorés, de défis et de succès de produits, et de nombreuses leçons apprises. Donc, dans notre nouvelle mini-série de podcasts, Spotify: une histoire de produit, notre directeur R&D, Gustav Söderström, apportera aux auditeurs ces histoires d’initiés sur la stratégie et le développement du produit chez Spotify – racontées par les personnes qui l’ont construit.

«Dans ce podcast, pour la première fois, nous allons lever le rideau sur des histoires inédites du parcours produit de Spotify», explique Gustav dans la bande-annonce de la série. La mini-série comprendra « les secrets et les stratégies derrière nos plus grands lancements et pivots de produits – de la toute première application de bureau, construite dans un petit appartement à Stockholm, aux tout nouveaux formats audio que nous explorons actuellement. »

Au cours de la série, Gustav se plongera dans l’art et la science de la stratégie et du développement de produits aux côtés d’invités spéciaux des secteurs de la musique, des affaires et de la technologie. Lars Ulrich à Marie Plus doux à Matthew Ball à Sean Parker. Il interviewera également les Spotifiers actuels et précédents profondément impliqués dans le voyage de Spotify, y compris Daniel Ek, Aube Ostroff, Sten Garmark et Oskar Stål. Ces conversations donneront un aperçu de l’intérieur de sujets tels que l’engagement de Spotify à résoudre les problèmes et à améliorer l’expérience utilisateur.

Attrapez le Spotify: une histoire de produit bande-annonce et prologue, «La bataille la plus épique de l’histoire de la musique», disponible sur Spotify aujourd’hui, et recherchez le premier épisode, «Comment volez-vous un pirate?» première bientôt.