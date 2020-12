Une histoire de droïde donne à C-3PO et R2-D2 leur propre film d’animation Disney +

La galaxie Star Wars vient de devenir beaucoup plus grande. Lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney, un grand nombre de nouveaux projets en cours au sein de la franchise emblématique ont été annoncés. Parmi eux se trouvaient Star Wars: Visions, une nouvelle série animée, et Une histoire de droïdes, un film d’animation qui ramènera C-3PO et R2D2 pour plus d’action. Ces émissions de participation telles que The Mandalorian, ainsi que certaines retombées récemment annoncées, dans le cadre de la gamme croissante de Disney +.

Lucasfilm Animation s’associe à l’équipe d’effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, pour développer un @Guerres des étoiles film d’aventure pour @DisneyPlus, Une histoire de droïdes. Ce voyage épique nous présentera un nouveau héros guidé par R2-D2 et C-3PO. – Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, était sur place pour la présentation virtuelle. Il avait été révélé avant l’événement que l’univers de Star Wars allait connaître une expansion massive. Même s’il était encore difficile d’imaginer à quel point cela allait être énorme.

Une histoire de droïdes sera la première fonctionnalité Star Wars développée pour le service de streaming Disney +. Selon Lucasfilm, alors qu’ils continuent «à développer de nouvelles histoires, l’intersection de l’animation et des effets visuels offre de nouvelles opportunités à explorer». Lucasfilm Animation va faire équipe avec la légendaire équipe d’effets visuels du studio, Industrial Light & Magic, pour développer l’aventure spéciale Star Wars pour Disney +. Les détails de l’intrigue sont pour la plupart gardés secrets pour l’instant, mais il est décrit comme un voyage épique qui nous présentera un nouveau héros, guidé par le duo légendaire de R2-D2 et C-3PO. Il n’a pas encore été révélé si Anthony Daniels reprendra son rôle, bien que l’acteur ait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite.

Cela fait suite au succès de The Mandalorian, qui a fait ses débuts lors du lancement de Disney + l’année dernière. À cette fin, Lucasfilm a également annoncé des retombées telles que Ahoska, qui ramènera Rosario Dawson sous le nom d’Ahsoka Tano, et Rangers de la nouvelle république. UNE Lando série a également été confirmée, avec Obi Wan Kenobi et Andor en chemin. La série féminine de Leslye Headland, L’acolyte, a également été révélé. De plus, nous avons une bande-annonce pour Le mauvais lot, qui a été annoncé au cours de l’été. Sûr à dire, Star Wars ne va nulle part, de si tôt.

Non seulement cela, mais les films ne sont pas encore terminés. Disney et Lucasfilm ont décidé de faire une pause après la sortie de La montée de Skywalker l’année dernière. Mais il a été révélé que Wonder Woman la réalisatrice Patty Jenkins dirige Escadron de voleurs, qui arrivera en décembre 2023. Comme cela avait été rapporté précédemment, Taika Waititi, qui a dirigé Thor: Ragnarok, coécrit et réalise également un nouveau film au sein de la franchise. Bien que la nature de ses projets reste entourée de mystère. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur ces projets seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

