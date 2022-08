Une histoire coupée du jeu vidéo de 1998 se poursuit via un oeuf de Pâques potentiel trouvé par un fan dans The Witcher 3: Wild Hunt From Fallout 2

Tomber 2 est arrivé sur le marché pour la première fois en 1998, acclamé à la fois par le grand public et par la critique. Malheureusement, Interplay Studios, son éditeur, s’est livré à des activités secrètes.

La société avait de sérieux problèmes financiers au moment du lancement de Fallout 2. En conséquence, Bethesda a acheté la franchise Fallout à Interplay dans les années 2000 et a créé son propre ensemble de jeux dans la série.

Dans le deuxième jeu, le joueur rencontre un personnage du nom de Sulik, qui pourrait lui servir d’ami. Il venait d’un village près de la Grande Eau Salée et cherchait sa sœur, Kurisu, selon son histoire.

En raison de contraintes de temps et d’argent, la recherche de sa sœur n’a malheureusement pas été abordée dans Fallout 3 et n’a pas été incluse dans le jeu. La fonctionnalité secrète de The Witcher 3: Wild Hunt dans les îles Skellige donne maintenant l’impression que cet arc de l’intrigue est peut-être terminé.

L’utilisateur de Reddit, Spaced-Cowboy, a récemment attiré l’attention sur un parallèle entre l’intrigue de Sulik dans Fallout 2 et une autre intrigue dans The Witcher 3 : Wild Hunt.

Un PNJ anonyme qui dit qu’il cherche sa sœur est un personnage que Geralt rencontre dans le jeu. Les îles Skellige sont l’endroit où le joueur rencontrera plus tard un personnage du nom de Kurisu.

Bien sûr, rien de tout cela ne constitue une preuve. Que les individus aient le même nom et une origine aussi similaire est, cependant, un peu un accident inhabituel.

De plus, Spaced-Cowboy cite un rapport affirmant que Mateusz Tomaszkiewicz, le principal concepteur de quêtes pour The Witcher 3 : Wild Hunt, était un grand fan de l’histoire de Fallout 2.

En fait, c’est l’un des deux seuls jeux de la série sans Vault Dweller comme personnage principal. Cela ne prouve rien, mais cela augmente la probabilité qu’il ait été conçu comme un œuf de Pâques.