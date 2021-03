Une gymnaste d’université obtient un score parfait de 10 avec un masque – découvrez sa routine historique

La gymnaste Emi Watterson de l’Université de Californie à Berkeley a accompli l’impossible en obtenant un score parfait pour sa routine aux barres asymétriques samedi. Mais pour rendre les choses plus excitantes, elle a donné sa performance de premier ordre tout en portant un masque.

Watterson, un senior à l’UC Berkeley de Brisbane, en Australie, a balancé gracieusement d’une barre à l’autre, frappant plusieurs poignées dans le processus, lors d’une rencontre ce week-end contre l’Université de l’Utah. Elle a bloqué l’atterrissage après avoir tourné plusieurs fois, tout en portant un masque bleu assorti à son justaucorps. Quand elle a mis pied à terre, il est clair qu’elle savait qu’elle avait accompli quelque chose de spécial alors que ses coéquipiers ont immédiatement commencé à l’encourager.

Cal Women’s Gymnastics a partagé un extrait de sa routine sur Instagram, qualifiant Watterson de « 10 parfaits » dans la légende. Il a ajouté qu’elle n’était que la deuxième gymnaste de Cal de l’histoire à obtenir un 10 aux barres, le premier depuis 1992.

Watterson a peut-être également franchi une autre étape en dehors de la sphère de l’Université de Californie. Elle retweeté un compte de fan l’appelant la première gymnaste de l’histoire de la NCAA à marquer un 10 tout en portant un masque. AUJOURD’HUI a contacté la NCAA pour confirmation.

Une autre école de l’Université de Californie, l’UCLA, est connue pour ses routines de gymnastique qui font la une des journaux. Nia Dennis, senior à l’UCLA, est devenue virale en janvier pour sa routine au sol hors du commun un an après être devenue virale avec l’aide de Beyoncé. La routine au sol de janvier a été définie sur un mashup par des artistes noirs, dont Kendrick Lamar, Missy Elliott et Megan Thee Stallion.

«Voici à quoi ressemble #blackexcellence», le compte UCLA Gymnastics tweeté à côté d’un clip de la routine de Dennis.

La semaine suivant sa routine virale, Dennis est apparue sur AUJOURD’HUI pour discuter de la réaction sur les réseaux sociaux, y compris les éloges de l’ancienne première dame Michelle Obama, Simone Biles et Missy Elliott elle-même.

« Oh, mon Dieu, cette semaine a été tellement folle, tellement folle, » dit-elle. « Je suis juste submergé d’amour et de joie, et tant de messages positifs et tant d’ondes positives. Je suis tellement reconnaissant. »