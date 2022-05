Une grosse surprise pour les fans de The Mandalorian

in

The Mandalorian est l’un des contenus Star Wars les plus célèbres des fans de la franchise récemment. Une nouvelle qui fera le bonheur de votre public !

©IMDBLe Mandalorien

Le Mandalorien est la série de Disney+ qui a marqué le début de ce genre de spectacles vivants immergés dans le monde de guerres des étoiles. Les fans de la franchise intergalactique par excellence ont célébré l’arrivée de Mando et du petit Grogu sur la plateforme de streaming House of Mouse avec leurs aventures qui ont des valeurs de production impressionnantes et sont incomparables avec les films originaux.

Les derniers événements de l’histoire du show remontent au moment où Grogu, plus connu sous le nom de Baby Yoda, choisit de quitter Luke Skywalker et sa formation dans les mystères autour de La Force pour revenir au côté de son grand ami : Mando. Une fois réunis, ils sont prêts à vivre d’autres aventures, sûrement liées à la sabre noir et le Empire Mandalor.

La meilleure nouvelle pour les fans

Une bonne nouvelle fera surement sourire plus d’un avec la confirmation de la quatrième saison de Le Mandalorien: « Avec la télévision, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir à précipiter les choses en deux heures. Nous pouvons raconter des histoires lentement. Alors maintenant, alors que Dave Filoni fait Ahsoka Tano, il reçoit beaucoup de commentaires sur l’écriture que je fais pour The Mandalorian 4. Cela devient plus précis.exprimé Jon Favreau.

Le showrunner a continué à parler de la série de Disney+: « Je pense qu’inévitablement, peu importe la simplicité avec laquelle vous commencez, les fils de l’histoire commencent à se connecter, à s’entrelacer et à se chevaucher. Et avec la profonde compréhension de Dave Filoni de toutes les périodes, il y aura toujours des opportunités lorsque nous aurons des réunions d’histoire et des conversations sur, eh bien, vous savez quel personnage serait ici maintenant. ».

Il reste à attendre la troisième saison de Le Mandalorien qui promet d’avoir beaucoup d’action autour de Mando et Grogu qui sont à nouveau ensemble et vivront sûrement des batailles dans des vaisseaux spatiaux, des duels au corps à corps avec des extraterrestres rares et rencontreront des personnages de la mythologie de guerres des étoiles. La troisième saison arrivera en février 2023 !

