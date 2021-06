Une grande partie du développement d’Horizon Forbidden West, des tests de jeu effectués sur PS4

Dans le cadre d’une nouvelle interview avec Game Informer, Guerrilla Games a révélé que « beaucoup » de développement et de tests de jeu d’Horizon Forbidden West se déroulent en fait sur la PlayStation 4 au lieu de la dernière console de Sony. Le chat explique ensuite comment la version PS5 inclut une technique de rendu de l’eau différente de celle de son homologue de dernière génération et que « l’éclairage de héros » entourant Aloy ne sera disponible que dans les cinématiques sur PS4.

Le directeur du jeu Mathijs de Jonge a déclaré : « Une grande partie du développement a eu lieu sur la PlayStation 4 et de nombreux tests de jeu sont également effectués sur PlayStation 4, nous veillons donc à ce que les propriétaires de cette console aient une excellente expérience et que le jeu look fantastique sur cette console. Pour la PlayStation 5, nous pouvons bien sûr aller beaucoup plus loin. Visuellement, nous pouvons ajouter beaucoup plus de détails graphiquement, la technique de rendu pour les scènes sous-marines est spéciale sur la PlayStation 5 – elle a des détails supplémentaires et des systèmes supplémentaires . »

Le jeu tirera également parti du contrôleur DualSense, simulant la traction d’un arc et sa tension à travers les déclencheurs adaptatifs. « Le retour haptique est plus immersif dans ce sens, et puis nous avons l’audio 3D qui est également génial. » L’interview révèle ensuite qu’Horizon Forbidden West comportera en effet un système d’escalade de forme libre, un arbre de compétences révisé, un nouveau système de mêlée avec des combos, différents biomes et un système d’établi pour les mises à niveau.