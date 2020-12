Une grande explosion intentionnelle frappe Nashville le matin de Noël qui fait des ravages

Une importante explosion a été signalée au centre-ville de Nashville tôt le matin de Noël.

Tel que rapporté par la BBC, un camping-car garé a explosé à Nashville, Tennessee, tôt le matin de Noël. L’explosion, que les autorités considèrent comme intentionnelle, a blessé trois personnes et a détruit des systèmes de communication cruciaux dans plusieurs États. La police a répondu aux informations faisant état de coups de feu vers 6 heures du matin, heure de l’Est, et a été choquée de trouver un camping-car diffusant un message d’avertissement pour sortir de la zone. En quelques minutes, la camionnette a explosé, faisant reculer la police. Des restes humains possibles ont été retrouvés plus tard près du site de l’explosion. De nombreux habitants à proximité pensaient que c’était une bombe. La camionnette a explosé à l’extérieur d’un bâtiment AT&T, entraînant une perte de communication qui a également affecté les lignes 911 dans tout l’État. Les vols de l’aéroport international de Nashville ont été suspendus après l’explosion, bien qu’ils recommencent. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, des arbres ont été renversés et des voitures ont été détruites dans l’explosion. Il n’y a actuellement aucun suspect et la police n’a aucune idée de ce que pourrait avoir été le mobile. Certains pensent que l’explosion visait à assommer AT&T et les lignes 911, permettant à un autre crime de se dérouler presque inaperçu. Regardez une vidéo de l’explosion ci-dessous, où vous pouvez entendre la camionnette diffuser un message d’avertissement avant d’exploser. Quelle était selon vous la motivation ici?