Les autorités américaines enquêtent sur une épidémie inhabituelle de tuberculose (TB) chez les personnes ayant subi une chirurgie de la colonne vertébrale. Ils soupçonnent que le coupable est un produit de réparation osseuse potentiellement contaminé, selon des articles de presse.

Plus de 100 personnes pourraient avoir été exposées à la bactérie de la tuberculose par le biais de ce produit, appelé FiberCel, lors d’interventions chirurgicales de la colonne vertébrale survenues ce printemps, selon Le Washington Post . FiberCel est une substance semblable à du mastic fabriquée à partir de os humain tissu utilisé lors de diverses chirurgies orthopédiques et vertébrales, a rapporté le Post.

Au début de ce mois, le fabricant de FiberCel, Aziyo Biologics Inc., a publié un rappel d’un seul lot du produit après qu’un hôpital a signalé que sept des 23 patients qui ont reçu FiberCel ont développé des infections post-chirurgicales, et quatre d’entre eux ont été testés positifs pour TB, selon le avis de rappel de la Food and Drug Administration (FDA) .

Le lot rappelé provenait d’un seul cadavre de donneur, et il avait été expédié dans 20 États, selon un communiqué de Produits biologiques Aziyo . Un total de 113 patients ont reçu le produit rappelé, avec la plupart des cas suspects de tuberculose dans l’Indiana et le Delaware, a rapporté le Post.

Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) , qui enquête sur l’épidémie avec la FDA, ces 113 patients « sont susceptibles d’avoir été exposés au MTB » ou Mycobacterium tuberculosis, la bactérie qui cause la tuberculose. Le CDC recommande à tous les patients qui ont reçu le produit rappelé de suivre un traitement contre la tuberculose, qui implique généralement la prise d’antibiotiques pendant six à neuf mois.

Même si Mycobacterium tuberculosis attaque généralement les poumons, « les bactéries de la tuberculose peuvent attaquer n’importe quelle partie du corps comme les reins, la colonne vertébrale et le cerveau » D’après le CDC . La bactérie se propage généralement d’une personne à l’autre par l’air. Cependant, la plupart des personnes infectées par la tuberculose ont une « tuberculose latente », dans laquelle le système immunitaire maintient l’infection à distance et les gens ne développent pas de symptômes. Mais si une infection tuberculeuse devient « active », la bactérie peut se développer et la maladie peut être mortelle si elle n’est pas traitée. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de développer une infection tuberculeuse active.

La propagation de la tuberculose par les greffes osseuses est extrêmement rare – si rare que les sociétés de médecine régénérative telles que Aziyo Biologics ne sont pas tenues de tester leurs produits osseux pour la bactérie de la tuberculose, selon le Post. La dernière fois qu’un cas de transmission de la tuberculose s’est produit, c’était en 1953, a rapporté le Post.

Les autorités enquêtent actuellement sur la façon dont le produit FiberCel a pu être contaminé, a rapporté le Post.

