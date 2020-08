Une grande bataille entre Fortnite et Marvel; ce serait la bande-annonce de la saison 4

Il y a de moins en moins de jours et d’heures que nous devrons attendre la saison 4 de Fortnite premières à côté de l’un de ces événements qui définiront les énormes ambitions qui Jeux épiques a par rapport à sa bataille royale, étant donné que la société a prévu un croisement avec merveille qui arrivera avec de grandes quantités de nouveau contenu thématique pour le jeu.

La chose est, au cas où le petites avancées que les responsables de Fortnite ont été publiés lors de la prochaine saison du travail, la communauté des dataminers de jeux continue de faire son travail en faisant des fuites frappantes et en lançant diverses rumeurs sur ce que la saison 4 de la bataille royale apportera. Et, précisément, nous en parlerons ici; spécifiquement à partir d’une fuite qui a été réalisée par le leaker connu sous le nom de HYPEX et cela viendrait à décrivez une des scènes de la cinématique de la saison prochaine.

À la fin de la bande-annonce, 2 côtés se croiseront comme une mise au jeu au sommet d’une colline (Marvel et les peaux populaires de Fortnite), puis Wolverine montre ses griffes et Peely montre ses griffes aussi. – HYPEX (@HYPEX) 24 août 2020

Selon les mots du dataminer, cette scène aurait la forme suivante à l’écran: ” À la fin de la bande-annonce de la saison 4 de Fortnite, àil semblerait que deux côtés se font face au sommet d’une colline (L’un serait Marvel et l’autre serait composé des skins les plus populaires du jeu). Ensuite, Wolverine et la peau de Bananin inspirée du même personnage montreraient leurs griffes. ”.

La meilleure chose à propos de tout cela est que cette fuite est très cohérente avec une rumeur dont nous avons fait écho très récemment. note que la saison 4 comportera deux passes de combat différents, qui pourrait correspondre à chacun des côtés mentionnés par le fuyant. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur ce lien.

Pour le reste, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite avec l’objectif de vous apporter toute autre nouvelle concernant sa saison 4.

