Une grand-mère supplie sa fille de ne pas avoir d’autre bébé

Après une bagarre avec sa fille, une grand-mère est venue dans la communauté « AITA » de Reddit pour demander si elle était la connasse.

Pour ceux qui ne connaissent pas « Suis-je le trou du cul », c’est un forum Reddit où les utilisateurs décrivent des circonstances difficiles et demandent à leurs collègues Redditors de juger s’ils étaient le trou du cul ou non.

Cette femme s’est demandé si elle avait tort d’avoir supplié sa fille, Erica, de ne plus avoir d’enfants après avoir révélé qu’elle et son mari essayaient d’avoir le bébé numéro trois et s’attendaient à ce que ses parents s’occupent du bébé gratuitement.

La fille de la femme, Erica, et son mari travaillent à plein temps et ont deux enfants.

Ils sont déjà parents d’un garçon de cinq ans et d’une fille de quatre ans.

Parce qu’ils vivent près l’un de l’autre, Erica est venue voir ses parents il y a cinq ans pour leur demander s’ils seraient prêts à être leur garde d’enfants à temps plein « afin qu’elle puisse continuer à travailler et s’offrir une vie confortable ».

La grand-mère et son mari étaient d’accord puisqu’ils étaient à la retraite, mais tout ce dont ils parlaient était de surveiller leurs petits-enfants et les attentes de sa fille pour s’occuper d’eux.

Tout allait bien jusqu’à la troisième année de leur entente (2020) lorsque la grand-mère et son mari ont commencé à se sentir exploités.

Lorsque le verrouillage du COVID s’est produit, sa fille et son gendre travaillaient à domicile et ils s’attendaient à ce que la grand-mère emmène les enfants toute la journée. Elle a insisté pour partager le temps puisque la garderie/maternelle de l’enfant était fermée.

Ils ont finalement convenu que les enfants passaient deux jours avec leurs parents et trois jours avec leurs grands-parents, mais leur gendre n’était pas trop ravi de l’arrangement et s’en plaignait tous les jours. Les choses se sont améliorées une fois que les écoles ont rouvert.

Les choses ont mal tourné au cours de la quatrième année de leur accord.

En 2021, Erica ne voulait pas que son fils aille à l’école « dans l’inconnu », mais la grand-mère a insisté pour qu’il retourne à l’école car elle et son mari avaient besoin d’une pause.

Elle a également poussé sa petite-fille à passer plus de temps dans son programme préscolaire, mais sa fille a affirmé que cela coûterait trop cher. Cependant, elle a obligé sa fille et son gendre à céder avec un peu plus de pression.

Le printemps suivant, leur gendre a poussé OP à emmener les enfants pendant une semaine pour partir en vacances. Quand elle a reculé et lui a dit d’emmener les enfants avec eux, il a répondu : « ils ne pouvaient pas se le permettre » et a fini par ne pas partir en vacances.

Tout cela conduit au problème en question.

Récemment, la femme et sa fille avaient une conversation, et elle a mentionné qu’elle avait un rendez-vous OBGYN et qu’elle avait passé des tests.

Lorsque la femme a demandé si tout allait bien, sa fille a annoncé qu’elle et son mari essayaient d’avoir un autre bébé et s’attendaient à ce qu’elle et son mari soient leur forme de garde d’enfants.

La femme a dit à sa fille que « cela aurait été bien si elle avait dit [her] ceci avant d’essayer d’avoir un autre bébé.

Erica lui a dit que ce n’était pas ses affaires, mais elle a repoussé et lui a dit que c’était si elle s’attendait à ce qu’elle fournisse cinq ans de plus de garde d’enfants.

Avec son plus jeune petit-enfant qui va enfin à l’école, elle a l’impression de retrouver ses jours et supplie sa fille de reconsidérer sa décision – ils ne recommenceront pas avec un autre bébé.

Erica pensait qu’il n’était pas juste que sa mère lui fasse choisir « entre son rêve de 3 enfants et la stabilité financière ».

La grand-mère a fait valoir qu’avec « deux beaux enfants » et une stabilité financière, elles ne devraient pas gâcher ce qu’elles ont avec un autre bébé.

Maintenant, la femme est en conflit parce qu’elle sent qu’elle est peut-être le trou du cul puisqu’Erica pense que ses parents auraient dû lui dire plus tôt, mais en même temps, la femme ne pense pas qu’elle a tort parce qu’elle et son mari n’ont jamais accepté d’élever Leurs enfants.

De nombreux Redditors se sont rangés du côté de la grand-mère et ont décidé qu’elle était NTA, « Pas le connard. »

Les rédacteurs ont partagé qu’OP et son mari devaient prendre leur retraite et arrêter de faire du baby-sitting pour montrer à sa fille qu’ils étaient sérieux.

De même, un autre utilisateur a accepté et partagé une histoire similaire à la leur, soulignant que «[Their] la politique est de ne pas avoir d’enfants à moins que vous ne puissiez vous en occuper pleinement et ne pas profiter de la famille pour leurs soins […] La fille d’Op doit intervenir et être là pour ses enfants sans profiter des grands-parents.

Histoires liées de YourTango :

De nombreux utilisateurs ne pensaient pas que c’était un choix judicieux de faire une garde d’enfants complète en premier lieu et pensent que la grand-mère a créé cet environnement, permettant à sa fille et à son gendre d’en profiter.

Heureusement, la femme a laissé Redditors avec une mise à jour, et tout semblait bien se passer.

OP et sa fille ont eu une conversation productive une fois qu’elles se sont calmées. Elle a exprimé se sentir prise au dépourvu par l’annonce d’un autre bébé et se sentir sous-estimée compte tenu de tout ce qu’elle a fait pour elle.

Sa fille a révélé qu’elle était celle qui poussait pour un autre enfant, tandis que son mari hésitait mais pas entièrement contre.

Après quelques discussions supplémentaires, sa fille a convenu qu’elle avait raison et prévoyait de parler à son mari d’avoir un autre bébé avec la mise en garde que l’enfant serait à la garderie à temps plein.

Elle a également accepté de parler avec son mari de l’inscription de ses enfants à un programme avant/après pour soulager ses parents de la responsabilité de s’occuper des enfants.

Ashley Darkwa-Anto est rédactrice chez YourTango qui couvre News & Entertainment.