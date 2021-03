Une grand-mère reçoit une ordonnance pour «  embrasser sa petite-fille  » après avoir reçu le vaccin

Comme la plupart d’entre nous, Evelyn Shaw a perdu beaucoup de temps en famille au cours de l’année écoulée et elle a hâte de donner à ses proches des câlins tant attendus. Mais même après avoir été officiellement vaccinée, la femme de 80 ans n’a pas pu s’empêcher de se sentir un peu nerveuse à l’idée d’organiser des réunions de famille dans son appartement.

Heureusement, le médecin de Shaw était heureux de prescrire exactement ce dont le résident de New York avait besoin: l’assurance qu’il était normal de passer du temps avec ses proches, y compris sa petite-fille bien-aimée.

Plus tôt cette semaine, Ateret Frank a surpris sa grand-mère avec une visite et une prescription très spéciale de son médecin qui disait: «Vous êtes autorisé à embrasser votre petite-fille». La jeune femme de 23 ans avait reçu sa deuxième dose du vaccin il y a quelques semaines et l’idée est née alors qu’elle parlait avec son médecin (qui se trouve également être le médecin de Shaw) lors d’un récent rendez-vous.

«Ma grand-mère a été très nerveuse tout le temps et notre médecin le savait», a déclaré Frank AUJOURD’HUI au téléphone.

Comprenant que Shaw craignait de revoir ses proches en personne, son médecin a dit à Frank qu’elle allait lui écrire une ordonnance lui donnant la permission de baisser sa garde.

Après avoir attendu les deux semaines nécessaires pour que sa deuxième dose entre pleinement en vigueur, Frank s’est présenté cette semaine chez sa grand-mère avec sa mère Laura Shaw Frank et a remis le morceau de papier très spécial.

«Elle l’a lu, a ri et a commencé à me serrer dans ses bras», dit-elle. « C’était tellement incroyable. »

Le câlin était long pour le couple heureux, qui n’avait pas partagé un câlin depuis décembre 2019 depuis que Frank était à l’université à 4,5 heures de chez elle à New York.

Après avoir filmé le doux moment, Shaw Frank a envoyé la vidéo à sa sœur, l’animatrice de SiriusXM EW Live, Jessica Shaw, qui ne pouvait s’empêcher de la partager avec ses abonnés Twitter.

« Depuis un an, nous avons tous fantasmé sur ce que sera ce moment où nous pourrons à nouveau embrasser quelqu’un que nous aimons », a déclaré Shaw au téléphone AUJOURD’HUI. « Voir quelqu’un vivre ce rêve est très spécial. »

L’hôte a expliqué que sa mère, qui est veuve, vit seule, ce qui a rendu l’année écoulée particulièrement difficile.

«À bien des égards, ma famille est bénie parce que ma mère et aucun de mes frères et sœurs n’est tombé malade, mais c’était vraiment difficile pour elle», a-t-elle déclaré.

Shaw Frank a fait écho aux sentiments de sa sœur et a expliqué que la famille avait l’habitude de passer beaucoup de temps ensemble avant la pandémie.

«Cela a été une année si difficile de voir ma mère être à seulement un kilomètre de distance et de ne pas pouvoir vraiment, pleinement être avec elle», a-t-elle déclaré.

«Bien sûr, nous lui parlons tout le temps et nous zoomons avec elle et nous envoyons des SMS, mais nous avons l’impression que nous entrons provisoirement dans un nouveau temps et un nouvel espace maintenant et nous avons l’impression qu’il y a un peu de joie et qu’il y a un peu d’espoir pour un avenir meilleur au coin de la rue et cela semble vraiment spécial. «

De gauche à droite: Laura Shaw Frank, Evelyn Shaw et Ateret Frank. Avec l’aimable autorisation d’Ateret Frank

Maintenant qu’elle a retrouvé sa grand-mère, Frank est reconnaissant d’avoir attendu pour le faire en toute sécurité et espère que d’autres auront bientôt leur moment spécial.

« Cela vaut vraiment la peine d’attendre. Il est tellement préférable d’attendre, de bien faire les choses et de le faire en toute sécurité que de prendre un risque », a-t-elle déclaré.

