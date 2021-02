Une grand-mère de 105 ans survit à Covid-19 et crédite un régime de raisins secs imbibés de gin pour vaincre le virus

Beaucoup de gens s’efforcent d’atteindre leurs quatre-vingt et quatre-vingt-dix ans, mais pas tous.

Cependant, Lucia DeClerck, 105 ans, a dépassé ses centaines de milliers de personnes et est toujours aussi forte. Elle a deux choses qu’elle attribue à sa longévité.

« Prière. Prière. Prière », dit-elle. « Un pas après l’autre. Pas de malbouffe.

En plus de faire des prières, elle a un régime étrange qui peut être à remercier pour sa longue vie: neuf raisins secs imbibés de gin doré chaque matin.

«Remplissez un pot», dit DeClerck. «Neuf raisins secs par jour après neuf jours de repos.»

Comme utiliser du charbon de bois pour se brosser les dents ou boire un œuf cru dans un verre, les enfants et petits-enfants de DeClerck se souviennent qu’elle a mangé ces raisins secs aussi longtemps qu’ils s’en souviennent. Cela faisait partie de sa routine quotidienne.

«Nous pensons simplement: ‘Grand-mère, qu’est-ce que tu fais? Vous êtes fou. Maintenant, le rire est sur nous. Elle a battu tout ce qui se présente à elle », sa petite-fille de 53 ans Shawn Laws O’Neil mentionné.

Plus récemment, DeClerck a survécu à Covid-19, âgée d’un an, et est revenue à sa routine quotidienne après avoir été absente de sa maison de retraite pendant environ deux semaines. Covid-19 n’est que l’un des nombreux événements auxquels DeClerck a été confrontée au cours de sa vie centenaire.

Elle est née à Hawaï en 1916 de parents d’Espagne et du Guatemala.

Depuis, elle a vu et vécu deux guerres mondiales, la grippe espagnole et la mort de trois maris et d’un enfant.

Avant de s’installer chez Mystic Meadows Rehabilitation and Nursing à Little Egg Harbor, New Jersey, elle a beaucoup déménagé. Elle a déménagé d’Hawaï au Wyoming, puis de retour à Hawaï avant de déménager dans le New Jersey avec son fils aîné.

«Elle est juste la quintessence de la persévérance», a déclaré O’Neil. «Son esprit est si vif. Elle se souviendra de choses quand j’étais enfant dont je ne me souviens même pas.

À son 105e anniversaire, le 25 janvier, DeClerck a appris qu’elle avait contracté le virus quelques jours à peine après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech, selon l’administrateur de la maison, Michael Neiman.

Selon Neiman, elle a montré peu ou pas de symptômes et au bout de deux semaines environ, elle était de retour dans sa chambre. C’est là qu’elle a toujours été vue portant son chapeau en tricot emblématique, des lunettes de soleil de marque et tenant son chapelet.

Après avoir fêté son anniversaire, la famille de DeClercks a découvert qu’elle avait contracté le virus. Ils espéraient le meilleur mais craignaient le pire.

«Nous étions très inquiets», a déclaré son fils de 78 ans, Phillip Laws.

«Mais elle a une ténacité incroyable», dit-il. «Et elle a ce chapelet – tout le temps.

DeClerck était l’un des 62 résidents de Mystic Meadows à avoir contracté le virus, où quatre des patients sont décédés, a déclaré M. Neiman.

« Nous sommes aussi prudents que possible », a-t-il ajouté, « mais cela trouve un moyen de se faufiler. »

Le fait que DeCleck ait déjà été vaccinée l’a aidé à survivre. Cela et la possibilité que les raisins secs imbibés de gin soient un traitement médicamenteux secret.

Il y a toujours des histoires de personnes par centaines, vivant leur vie et luttant. C’est rare, cependant, lorsqu’ils ont été confrontés à des défis comme DeClerck. Covid-19 est maintenant juste un autre barrage routier dans ses rétroviseurs.

«Maintenant, nous nous dépêchons tous et obtenons des pots Mason et des raisins secs jaunes et essayons de rattraper leur retard», a déclaré O’Neil.

Qui sait si neuf raisins secs imbibés de gin sont vraiment une aide puissante à la longévité dans la vie.

Mais nous savons qu’ils travaillent au moins pour quelqu’un.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.