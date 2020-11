Une gâterie solaire de Thanksgiving: une grande tache solaire pivote

Un groupe de taches solaires est apparu du côté de la Terre le soleil , juste à temps pour Thanksgiving.

Les chercheurs ont identifié les taches solaires avant même qu’elles ne soient visibles de la Terre, via une technique appelée héliosismologie , qui utilise des ondes acoustiques sous la surface du soleil pour sonder les caractéristiques.

« Nous avons mesuré une modification des signaux acoustiques de l’autre côté du soleil », Alexei Pevtsov, directeur associé du programme National Solar Observatory (NSO) qui génère des prévisions solaires, dit dans un communiqué . « Nous pouvons utiliser cette technique pour identifier ce qui se passe du côté du soleil qui fait face à la Terre, des jours avant que nous puissions apercevoir d’ici. »

Photos: Taches solaires sur l’étoile la plus proche de la Terre

Le vaisseau spatial Solar Dynamics Observatory de la NASA a capturé cette vue de plusieurs grandes taches solaires en novembre 2020. (Crédit d’image: NASA / SDO / AIA / EVE / HMI)

Les scientifiques ont prédit que les taches solaires, dont la plus grande semble être plusieurs fois plus grande que la Terre, tourneraient en vue avant Thanksgiving, qui tombe cette année le 26 novembre. Et cela s’est effectivement produit.

Vous pourrez peut-être voir les taches solaires avec des filtres appropriés sur des jumelles ou un petit télescope, mais Faites attention: Vous devez avoir Filtres certifiés ISO sur l’équipement à tout moment pour observer le soleil en toute sécurité. Ne regardez jamais directement le soleil sans un tel équipement de protection, en particulier lorsque vous utilisez un équipement d’astronomie; cela peut causer des lésions oculaires permanentes, y compris la cécité.

Les chercheurs utilisent les taches solaires pour faire des prédictions sur météo spatiale , l’activité que le soleil génère à proximité de la Terre. Éruptions de particules chargées peuvent perturber les communications par satellite et les lignes électriques, il est donc essentiel de savoir quand les taches solaires – centres d’activité magnétique qui servent de rampes de lancement à de telles explosions – feront le tour du virage et feront face à notre planète.

« Avoir jusqu’à cinq jours de délai sur la présence de taches solaires actives est extrêmement précieux pour notre société très technologique », a ajouté Pevtsov.

Le soleil est dans le premiers mois de son cycle de 11 ans de taches solaires et dans une période relativement calme. Le groupe des taches solaires a produit le signal le plus fort jamais observé dans ce cycle, a ajouté Kiran Jain, le scientifique qui dirige la prédiction de l’autre côté à NSO, dans le même communiqué.

NSO dispose de six stations de surveillance dans le monde qui surveillent le soleil par le biais du Global Oscillation Network Group (GONG), qui est financé par la National Science Foundation des États-Unis et la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les responsables de la NSO ont ajouté que le groupe prévoit de devoir mettre à niveau GONG dans les années à venir, car le réseau a presque trois décennies et nécessite une instrumentation plus moderne.

