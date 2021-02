CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera son prochain lot de satellites Starlink dimanche 28 février dans le cadre d’un effort visant à étendre davantage la flotte Internet par satellite de la société, et vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, prévoit de piloter l’une de ses fusées Falcon 9 pour une huitième fois record. Le lanceur à deux étages décollera de l’historique Pad 39A de la NASA ici au Kennedy Space Center en Floride à 8h37. EST (0137 1er mars GMT) – si tout se passe comme prévu.

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d'accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage.

SpaceX a déjà démarré rapidement pour cette année, car le lancement de dimanche sera le sixième de l’année pour la société de vols spatiaux privée. La société s’est fortement appuyée sur sa flotte de fusées éprouvées en vol, et a ainsi pu obtenir un record de 26 au sol en 2020.

Cette année, la société a des ambitions encore plus grandes, car elle prévoit de lancer 40 roquettes entre ses sites de lancement en Californie et en Floride.

L’un des deux vaisseaux drones de SpaceX – « Bien sûr, je t’aime toujours » – espère attraper le booster record à son retour sur Terre. En cas de succès, l’atterrissage marquera la 75e reprise pour SpaceX depuis que la société a débarqué son premier booster en 2015.

Lors du dernier lancement de la société le 15 février, le booster n’a pas pu atterrir sur le drone shi p, plongeant dans l’Atlantique à la place. Les responsables de l’entreprise ont déclaré que si la récupération des booster est bénéfique, ce n’est pas le principal objectif de la mission – c’est de livrer la charge utile dans l’espace.

Ce vol particulier a été retardé de près d’un mois en raison de problèmes météorologiques et matériels. Nommé Starlink 17, ce vol a été dépassé par Starlink 18 et 19 alors que les boosters de ces deux vols étaient prêts à voler.

Le B1049 est le booster utilisé dans la mission d’aujourd’hui et est l’un des deux à avoir volé plus de six fois. Ce vol marque le huitième lancement de ce propulseur et reliera deux autres fusées Falcon 9 – appelées B1049 et B1051 – pour la plupart des vols à ce jour.

SpaceX a déclaré qu’avec les améliorations apportées au Falcon 9 en 2018 – un meilleur système de protection thermique, des ailettes de grille améliorées et un inter-étage plus durable – la fusée peut mieux résister aux contraintes du lancement. Cela signifie qu’il peut voler plus de fois avec moins de rénovations entre les deux.

La société a également déclaré qu’elle s’attendait à ce que chaque booster vole au moins 10 fois avec des rénovations minimes ou inexistantes entre les vols et jusqu’à 100 fois avant la retraite. Nous pourrions voir ce 10e vol se produire plus tard cette année.

La pile de 60 satellites Starlink à écran plat dont le lancement est prévu dimanche s’ajoutera à la flotte de SpaceX de plus de 1000 satellites relais à large bande déjà en orbite terrestre basse. Avec ce nouveau lot, SpaceX aura placé plus de 1 200 satellites Starlink en orbite, y compris des prototypes de satellites qui ne sont plus en service.

L’entreprise a des plans de lancement des milliers d’autres , bien qu’il soit sur le point de remplir sa constellation initiale de 1440. En tant que tel, SpaceX se rapproche de la fourniture d’un service Internet commercial avec le réseau Starlink, avec un déploiement commercial complet plus tard cette année.

Ce déploiement interviendra après un vaste programme de test bêta qui inclura à la fois les employés et le public. Le « mieux que rien « Le programme de test bêta a débuté en 2029 et a déjà fourni une connectivité à des milliers d’utilisateurs.

La société prend déjà des précommandes pour le service, permettant un nombre limité d’utilisateurs par zone. S’ils sont intéressés, les clients potentiels peuvent s’inscrire via le site Web de l’entreprise .

Le duo dynamique de rattrapage de carénage de SpaceX, GO Ms Tree et GO Ms Chief restera au port pour cette mission. À leur place, SpaceX a déployé deux de ses autres navires de récupération – GO Searcher et GO Navigator – sur le site de récupération prévu.

Les deux bateaux, qui prennent généralement en charge les missions Dragan, sont capables de ramasser les pièces de carénage hors de l’eau. Il n’y aura pas de tentative de capture, puisque Mme Chief et Mme Tree sont toujours à Port Canaveral.

Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique disent que la météo de lancement semble prometteuse pour un décollage dimanche soir, avec un 90% de chance de temps favorable. Les seuls petits soucis sont les vents de décollage et les cumulus.

Si nécessaire, il y a une tentative de sauvegarde lundi, et la météo se détériorera légèrement à 70%.

