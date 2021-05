Une fusée chinoise de 50 mètres de haut est sur le point de rentrer dans l’atmosphère, elle tombera de manière incontrôlable

NEDO Mesureur Fenetre - Volet Roulant - Canne 2 Metres Messfix A Pointes

Le mEssfix Nedo avec pointe de mesure pour installateurs de volets roulants Les plus de la canne télescopique Nedo : Fiable, solide et précis. Grâce à son maniement simple, sa fiabilité et sa solidité, le mEssfix Nedo est devenu indispensable dans les différents métiers, par exemple dans la construction des fenêtres ou dans l'aménagement des intérieurs. Un boîtier avec une nivelle tubulaire et une nivelle sphérique facilite la mise à l'horizontale ou à la verticale du mEssfix. Le ruban métallique et son enrouleur résistent aux nombreuses sollicitations et assurent des mesures précises. Mètre télescopique avec afficheur analogique pour les mesures intérieures. Eléments rectangulaires en aluminium très robustes. Boîtier d'affichage solide. Division en millimètres sur ruban en métal qui garde les mesures exactement. Dispositif d'enroulement surdimensionné. Nivelle combinée pour alignement horizontal et vertical. Les caractéristiques techniques de la canne mesureuse :Plage de mesure : 0,63 m à 2,10 m Longueur rentrée : 0,63 m Graduation : mm Poids : 1,0 kgCe produit est garantie 1 an, sauf en cas de casse du ruban.