Une fuite OnePlus 8T révèle un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration de caméra quad 48 MP et plus

OnePlus 8T qui porte le nom de code “ Kebab ” comportera un écran AMOLED de 6,55 pouces, un peu comme le OnePlus 8 (Critique), mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, signalé Android Central.

OnePlus, qui a eu un système de versions phares doubles au cours des quatre dernières années, continuera à faire de même cette année avec le OnePlus 8T.

OnePlus 8T arborera une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un objectif principal de 48 MP. Il sera rejoint par un objectif grand angle 16 MP, un macro 5 MP et un objectif portrait 2 MP. Selon le rapport, le smartphone dispose d’un capteur d’image plus récent qui est susceptible de fournir de meilleures photos.

L’appareil est susceptible d’être alimenté par un chipset Snapdragon 865+ et offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone fonctionnera sur OxygenOS 11 basé sur Android 11.

OnePlus 8T devrait être lancé d’ici la fin de ce mois ou dans la première semaine d’octobre.

La nouvelle corrobore avec la fuite accidentelle du cahier des charges, grâce à une image trouvée dans le dernier aperçu des développeurs Android 11 pour la série OnePlus 8 d’OxygenUpdater il y a quelques jours.

Selon un rapport de Guide des Toms, les modèles OnePlus “ T ” ne devraient avoir que des mises à niveau mineures par rapport à leurs prédécesseurs, la seule exception étant que le OnePlus 7T (Critique) qui était une mise à niveau significative de la OnePlus 7 (Critique).

