Une fuite intéressante de The Division Heartland est publiée

Il semble que le mystère n’a pas duré longtemps, puisque nous avons déjà une énorme fuite de The Division Heartland.

À peine dix jours se sont écoulés depuis que nous avons annoncé les plans d’Ubisoft avec sa franchise, et nous avons déjà le premier La fuite de Division Heartland. Et ce n’est pas n’importe lequel, puisque nous avons une vidéo qui explique plusieurs détails sur ce free to play, en plus de 20 minutes de gameplay.

Les gars de Skyleaks, ont obtenu les images de la présentation de la bêta fermée, grâce auxquelles nous connaissons déjà certaines des caractéristiques du nouveau travail de Red Storm.

Il semble que The Division Heartland sera un titre plus orienté vers l’action que son frère aîné. Pour l’instant, cette fois, la bataille aura lieu au Michigan, plus précisément à Silver Creek.

Ce nouvel emplacement sera divisé en régions, qui auront différents degrés de difficulté et de récompenses. Dans chaque jeu, ces zones changeront de rareté, elles ne seront donc pas toujours les mêmes.

https://www.youtube.com/watch?v=SVHv-5XyjEM

Nous aurons deux modes de jeu principaux. D’une part, il y aura Expedition, centrée uniquement sur le PVE. Et pour un autre Storm, qui sera PVPVE rassemblant jusqu’à 45 joueurs sur la même carte.

Il y aura de nouvelles mécaniques telles que s’accroupir ou glisser, et par exemple les fusils de sniper seront plus réalistes, même devant calculer la chute de la balle en fonction de la distance.

Comme dans la saga principale, il y aura différentes raretés pour les armes et les armures, permettant de personnaliser notre protagoniste. Bien sûr, il ne semble pas que la partie jeu de rôle de la saga ou de ses différentes versions ait été maintenue. Bien qu’il soit encore trop tôt pour le confirmer.

Comme dans les autres jeux gratuits, il comprendra une passe de combat et une devise premium. Quoi qu’il en soit, rien de tout cela n’a été confirmé par Ubisoft, nous devons donc le prendre avec un grain de sel.

La Division Heartland est prévue pour fin 2021 ou début 2022. Ce sera alors que nous dissiperons les doutes sur ce nouveau titre.

