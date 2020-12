Une fuite d’Oppo Find X3 Pro suggère le chipset Snapdragon 888 5G, une batterie de 4500 mAh et plus

Tendance FP11 déc.2020 18:01:30 IST

Une nouvelle fuite a maintenant détaillé les spécifications de l’Oppo Find X3 Pro. Leaker Evan Blass a partagé un Message vocal, où il a déclaré ce que le smartphone phare Oppo, qui devrait être lancé début 2021, devrait apporter à la table. Baptisé Fussi, le Find X3 Pro disposera d’un chipset Snapdragon 888 5G et d’un système de gestion des couleurs complet. Selon la fuite, Oppo prévoit de commercialiser l’appareil sous le slogan « Awaken Color » – une référence à sa prise en charge des couleurs 10 bits de bout en bout. L’appareil aura un écran de 6,7 pouces 1440 X 3216 avec une fréquence d’images dynamique adaptative de 10 Hz à 120 Hz, un peu comme le Samsung Galxy Note 20 Ultra.

En ce qui concerne le département de la caméra, Blass révèle que l’Oppo Find X3 Pro disposera d’une paire de nouveaux capteurs d’image IMX766 50 MP de Sony – l’un pour l’objectif grand angle principal, tandis que l’autre pour un objectif ultra-large. L’appareil aura également un téléobjectif de 13 MP et des caméras macro 3 MP au son unique. La macro offrira un zoom 25x. Il y aura des lumières entourant son objectif, le mettant en place pour fonctionner comme un microscope.

Le rapport ajoute que le téléphone mesurera environ 8 mm d’épaisseur et pèsera environ 190 grammes. Il devrait être lancé dans des variantes noires et bleues avec la possibilité qu’une option blanche arrive plus tard. L’appareil devrait exécuter ColorOS 11 basé sur Android 11.

L’appareil aura une batterie à deux cellules de 4500 mAh sous le capot et prendra en charge la charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 watts et, comme le OnePlus 8 Pro, la charge sans fil VOOC Air de 30 watts.

L’Oppo Find X3 Pro possède également un module NFC, qui est une conception d’antenne à double corps qui permet la prise en main indépendamment de l’orientation de l’appareil.

