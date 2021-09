Une fuite d’Apple iPhone 14 fait allusion à un écran perforé, une bosse de caméra de fossé et plus encore

in

Apple lancera bientôt la série iPhone 13 lors d’un événement prévu le 14 septembre. Maintenant que nous avons déjà vu un certain nombre de rumeurs sur l’iPhone 13, il est temps de donner des détails sur le prochain iPhone. L’image divulguée de l’iPhone 14 est apparue pour la première fois, nous donnant un aperçu de l’apparence de l’iPhone 2022.

Le leaker populaire Jon Prosser a a révélé les images de l’iPhone 14 Pro Max et à première vue, il y aura des changements visuels. L’iPhone 2022 devrait abandonner l’encoche et comporter un trou de perforation placé au centre.

Il devrait également dire adieu à la bosse de la caméra arrière et comporter trois gros boîtiers de caméra non saillants alignés de la même manière que les modèles d’iPhone actuels. Tout comme l’iPhone 12, les bords plats resteront.

Le design ressemble à celui de l’iPhone 4 et les boutons de volume ronds le prouvent. Il est suggéré que l’iPhone 14 aura un corps en titane.

Cependant, on ne sait pas si le design le restera ou non pour tous les modèles d’iPhone 14. Il y a des chances que cela puisse être légèrement différent pour les modèles non-Pro. Apple devrait sortir quatre modèles l’année prochaine, mais avec un schéma de nommage légèrement modifié. Il pourrait y avoir un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max.

Alors que les modèles Pro devraient comporter un écran de 6,7 pouces, les modèles non Pro pourraient avoir un écran de 6,1 pouces. Tous les appareils devraient comporter un Touch ID sous l’écran. L’iPhone 14 Max pourrait remplacer la variante Mini et devenir l’iPhone 6,1 pouces le moins cher. D’autres changements sont attendus.

Pendant ce temps, la série iPhone 13 devrait être lancée la semaine prochaine. Les appareils devraient être livrés avec une petite encoche, de grosses batteries, des caméras améliorées, etc.

