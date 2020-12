Une fourmi € AP s’appuie sur le succès en solo avec « Lil Black Jean Jacket 2 (Ruby Edition) »

A € AP Ant peut facilement être considéré comme l’un des membres les plus remarquables de A € AP Mob, et cette affirmation audacieuse devient encore plus claire sur son dernier LP, Veste Lil Black Jean 2 (édition Ruby).



Image: Zachary Mazur /

Ant barbote avec une poignée de sons LBJJ2, allant de l’ambiance internationale que vous obtenez sur l’album plus proche « Marino Paris » aux côtés de JMK € ou le « rap d’art » qu’il peint sur « Bob Ross » avec l’aide de LuLu P et A € AP Twelvyy. Le sujet est tape-à-l’œil, comme on pouvait s’y attendre de ses jours de rencontre avec les Harlemites of the Mob, mais son côté B-more apparaît partout au moyen de paroles et d’échantillons stimulants qui rappellent les époques musicales du passé. Dans l’ensemble, si Ant s’efforce d’être davantage perçu comme une star solo, le travail qu’il a accompli avec Veste Lil Black Jean 2 (édition Ruby) est un énorme pas dans cette direction.

Écoutez Veste Lil Black Jean 2 (édition Ruby) par A € AP Ant ci-dessous et sur toutes les plateformes de streaming musical:

Liste des pistes:

1. « Contrat maximum »

2. « On My Way 2 Jummah » (feat. LuLu P)

3. « Dis à ma fille de le compter »

4. « Wish I Could Time Travel » (feat. A € AP Twelvyy)

5. « Dior Suit Business »

6. «Cartier AMG»

7. « Yellow Dragon Fruit » (feat. Zombie Juice)

8. « Bob Ross » (feat. A € AP Twelvyy & LuLu P)

9. «Mi-temps du Super Bowl»

10. « Tekken Tag » (feat. Soduh)

11. « Contes de la crypte »

12. « 5 fois par jour » (feat. Goonew)

13. «Pharmacie VVS»

14. « Wockanda 8000 » (feat. LuLu P)

15. «Pete Rose»

16. « Sunday Night Lights » (feat. Baby 9eno)

17. « Marino Paris » (feat. JMK €)