Une forte explosion et la peur d’une attaque effraient le Liban

Un bilan préliminaire indique au moins 30 morts et plus de 2 000 blessés à la suite de la forte explosion qui a secoué la région portuaire de Beyrouth, la capitale du Liban, mardi 3. Les Libanais sont traumatisés par des violences sans fin. La panique a envahi les rues, mais les causes de l’explosion sont encore inconnues.

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision locale, le ministre libanais de la Santé, Hamad Hasan, a déclaré qu’il y avait environ 2 500 blessés. Au départ, le gouvernement avait parlé de 30 morts et 3 000 blessés. Le chef du bureau local de la Croix-Rouge a cité 2 200 blessés, mais a reconnu que le nombre “doit être encore plus grand”.

Il n’est pas encore possible de connaître exactement le nombre de blessures ou quelle serait la cause de l’explosion. Bien que le pays ait déjà été la cible de terroristes et traverse une période d’instabilité politique, rien n’indique encore qu’il s’agisse d’une attaque terroriste.