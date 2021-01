Une fonction apparaît dans le code Android pour «hiberner» les applications et économiser automatiquement de l’espace sur le téléphone

Les systèmes d’exploitation mobiles comme Android et iOS, après plus d’une décennie d’évolution, ont commencé à se concentrer ces dernières années sur le polissage et l’amélioration du système plutôt que sur la mise en œuvre de changements importants et révolutionnaires. Petites fonctionnalités qui optimisent le système d’exploitation pour améliorer l’expérience utilisateur. La dernière de ces fonctionnalités vise à être un « mode hibernation » pour Android qui permettrait d’économiser de l’espace.





Comme indiqué par les développeurs XDA, l’équipe AOSP (Android Open Source Project) travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour mettre les applications en mode veille prolongée si elles ne sont pas utilisées pendant un certain temps. Bien qu’il en soit à ses premiers stades de développement, nous pouvons le voir introduit avec les versions bêta d’Android 12.

Message qui apparaît dans le code Android à propos de cette fonctionnalité.

Cache gratuit, compresser l’application

Actuellement Android a déjà des fonctionnalités qui économisent de l’espace sur l’appareil en effaçant ou en nettoyant automatiquement les données. Par exemple, il est possible de libérer le cache d’une application si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps pour avoir plus d’espace disponible. Cet Android fonctionne indépendamment pour chaque utilisateur s’il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent l’appareil et l’application spécifique.

Maintenant, que se passe-t-il si l’appareil n’a qu’un seul utilisateur (pratiquement tous les mobiles) ou si le cache de tous les utilisateurs est libéré? Pour le moment, rien de plus que de libérer le cache. Cependant, comme le montre le code Android, une fonctionnalité future permettra à l’ensemble du package de l’application de passer en mode veille prolongée.

Dans ce mode, ce qui pourrait arriver n’est pas tout à fait clair. Peut-être que l’application est supprimée de l’appareil, peut-être qu’elle se zippe simplement prendre moins de place ou peut-être aucune de ces deux options. Nous devrons attendre que la fonctionnalité arrive dans les versions futures et voir ce qu’elle fait avec les applications qui ne sont pas utilisées depuis un certain temps.

Message qui apparaît dans le code Android à propos de cette fonctionnalité pour mettre en veille toute l’application.

D’un autre côté, ce n’est pas clair non plus quels facteurs seront pris en compte pour déterminer qu’une application doit passer en mode hibernation. La chose logique serait qu’elle soit automatique si l’application n’a pas été utilisée pendant une longue période. Il est également possible qu’une application soit mise en mode veille prolongée manuellement.

Sortant un peu de l’univers Android, iOS d’Apple intègre actuellement des fonctionnalités similaires. En l’activant à partir des paramètres système, iOS désinstallera automatiquement une application si elle n’a pas été utilisée depuis un certain temps. Cependant, il conserve toutes les données de l’utilisateur afin que s’il est à nouveau installé, tout sera comme avant sans avoir à configurer quoi que ce soit ou perdre aucun document.

Ce « mode hibernation » d’Android sera certainement intéressant de le voir en action sur les appareils bas / milieu de gamme, où le stockage est généralement l’une des spécifications qui est réduite pour réduire les coûts. Maintenant, il reste à voir dans quelle mesure il est mis en œuvre, s’il le fait et ne reste pas dans les tests des ingénieurs Android.

Via | Développeurs XDA et police Android