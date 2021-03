Une fois dépliées, ces anciennes figurines en feuille d’or révèlent des couples enlacés

Les archéologues suédois ont découvert près de deux douzaines de figurines en feuille d’or portant des gravures de couples s’embrassant.

Les personnages, qui remontent à environ 1300 ans, ont été retrouvés dans les restes d’une grande salle sur un monticule de plate-forme, une structure artificielle, sur le site d’Aska en Suède. Les chercheurs tentent toujours de reconstituer les figures brisées pour en découvrir plus à leur sujet.

« Notre meilleure estimation est que nous avons 22 figurines en feuille. Le nombre exact n’est pas tout à fait clair car la plupart sont fragmentés et il existe une certaine incertitude quant aux fragments qui vont ensemble », Martin Rundkvist, professeur d’archéologie à l’Université de Lodz en Pologne , a écrit dans un rapport récemment téléchargé sur academia.edu, un site où les chercheurs peuvent télécharger des articles. Le rapport n’a pas été publié dans une revue à comité de lecture.

En dépit d’être brisés, les fragments avaient un certain ordre pour eux.

«Lorsqu’elles ont été trouvées, de nombreuses pièces ont été pliées plus ou moins proprement», et un orfèvre nommé Eddie Herlin les a dépliées pour les archéologues, a écrit Rundkvist. Une image du rapport montre que l’une des figures repliées a ses bords repliés vers le centre. La tâche de déplier les figurines en or a nécessité le soutien d’un spécialiste comme Herlin qui a su déplier les figurines sans les endommager. Une fois que l’équipe a déployé les pièces, il est devenu clair que toutes les figurines en or avaient des représentations de couples s’embrassant.

Qui sont-ils?

On ne sait pas qui sont les couples qui s’embrassent. Bien que des chiffres en feuille d’or aient été trouvés sur d’autres sites en Suède, il n’y a pas de récits écrits survivants à leur sujet, a déclaré Rundkvist.

« Vous trouvez généralement beaucoup de chiffres différents sur un site, ce qui suggère qu’ils ont été apportés par des visiteurs de nombreux endroits différents comme cadeaux », a déclaré Rundkvist. « On les trouve couramment dans et autour des trous de poteaux des grandes salles de fête. Ils étaient probablement collés aux poteaux supportant le toit et ancrant le siège haut du roi. »

Une possibilité est que les couples qui s’embrassent sont des dieux et des déesses. « Nous savons que les rois de l’époque revendiquaient une descendance divine », a déclaré Rundkvist. Ou, ils peuvent représenter des princes et des princesses sur le point de se marier, a déclaré Rundkvist.

En plus des figures en or gravées, les archéologues ont trouvé les restes de deux pièces de jeu en os de baleine, ainsi que trois pendentifs en fer avec des motifs en spirale. La datation au radiocarbone indique que la salle et sa plate-forme ont été construites entre 650 et 680 après JC, et les travaux archéologiques montrent que la salle a finalement été démantelée de manière organisée, une date au radiocarbone suggère que cela peut avoir eu lieu vers 940 après JC. aucun signe de destruction violente et le site peut avoir été démantelé par ceux qui l’ont utilisé.

