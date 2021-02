Une fissure géante libère un énorme iceberg en Antarctique

Un iceberg géant, plus de 20 fois la taille de Manhattan, vient de se séparer de la plate-forme de glace Brunt de l’Antarctique. Cette rupture dramatique survient après qu’une fissure majeure s’est formée sur l’étagère en novembre 2020 et a continué de croître jusqu’à ce que le ‘berg se sépare enfin vendredi matin (26 février).

La soi-disant fissure «North Rift» est le troisième gouffre majeur à déchirer activement la plate-forme de glace de Brunt au cours de la dernière décennie, et les scientifiques du British Antarctic Survey (BAS) s’attendaient donc absolument à la scission.

«Nos équipes au BAS sont préparées pour le vêlage d’un iceberg de la plate-forme de glace de Brunt depuis des années», a déclaré Dame Jane Francis, la directrice du BAS, dit dans un communiqué . « Plus de [the] les semaines ou les mois à venir, l’iceberg pourrait s’éloigner; ou il pourrait s’échouer et rester près de la plate-forme de glace de Brunt. « (Les icebergs sont morceaux de glace qui se sont détachés des glaciers ou des plates-formes de glace et flottent maintenant en eau libre, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration ).

En rapport: Photos: plongée sous la banquise de l’Antarctique

La fissure du North Rift s’est développée vers le nord-est à une vitesse d’environ 0,6 mille (1 km) par jour en janvier; mais le matin du 26 février, la fissure s’est élargie de quelques centaines de mètres en quelques heures seulement. Cette fracture de la glace s’est produite en raison d’un processus naturel, et il n’y a aucune preuve que changement climatique joué un rôle, selon le communiqué. La plate-forme de glace Brunt, une plaque de glace de 150 mètres d’épaisseur, coule vers l’ouest à une vitesse de 2 km par an et met régulièrement des icebergs à niveau.

Cet iceberg, cependant, s’est avéré être très grand, avec une taille estimée à environ 490 miles carrés (1 270 km carrés).

«Bien que la rupture de grandes parties des plates-formes de glace de l’Antarctique soit une partie tout à fait normale de leur fonctionnement, les grands événements de vêlage comme celui détecté vendredi sur la plate-forme de glace de Brunt restent assez rares et passionnants», Adrian Luckman, professeur à L’Université de Swansea au Pays de Galles qui suivait l’étagère à travers des images satellite au cours des dernières semaines, a dit à la BBC .

Une carte montre la station de recherche Halley VI par rapport à la fissure du rift nord. (Crédit d’image: British Antarctic Survey)

La plate-forme de glace Brunt abrite la station de recherche BAS Halley VI, où les scientifiques observent la météorologie atmosphérique et spatiale; mais la station ne sera probablement pas affectée par ce fractionnement, selon le communiqué.

En rapport: Photos: Dans les coulisses du déménagement d’une base de recherche antarctique

En 2016, le BAS a déplacé la station à 32 km à l’intérieur des terres pour éviter les deux autres fissures majeures de la banquise appelées «Chasm 1» et «Halloween Crack», qui ne se sont pas élargies davantage dans le 18 derniers mois, selon le communiqué.

La station de recherche est maintenant fermée pour l’hiver et l’équipe de 12 personnes est partie Antarctique plus tôt en février. En raison de l’imprévisibilité du vêlage des icebergs et de la difficulté d’évacuation pendant les hivers sombres et glaciaux, l’équipe de recherche n’a travaillé à la station que pendant l’été antarctique au cours des quatre dernières années.

Plus d’une douzaine de moniteurs GPS mesurent et transmettent chaque jour des informations sur la déformation de la glace du plateau à l’équipe au Royaume-Uni. Les chercheurs utilisent également des images satellitaires de l’Agence spatiale européenne, de la NASA et du satellite allemand TerraSAR-X pour surveiller la glace.

« Notre travail consiste maintenant à garder un œil attentif sur la situation et à évaluer tout impact potentiel du vêlage actuel sur la banquise restante », a déclaré Simon Garrod, directeur des opérations du BAS, dans le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.