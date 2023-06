Une fillette de 5 ans fait ses valises et dit qu’elle s’enfuit pour que sa mère lui dise au revoir et la regarde marcher dans la rue

Un clip viral qui a reçu plus de 4,5 millions de vues montre une fillette de 5 ans « s’enfuyant » – mais cela ne finit pas tout à fait en sa faveur.

Il semble que tout le monde pourrait s’identifier à cela. Après tout, nous étions tous des enfants autrefois, et une partie d’être un enfant consiste à dire à vos parents que vous allez vous enfuir après qu’ils ne vous aient pas acheté le jouet que vous vouliez. Bien que chaque parent choisisse de gérer la situation différemment, une mère a montré ce qui s’est passé lorsqu’elle a laissé sa fille vivre avec.

La mère a révélé ce qui s’était passé lorsque son enfant de 5 ans avait décidé de s’enfuir.

« Elle a fait les valises et elle s’enfuit », raconte maman Amanda Chérie dans la vidéo. Dans le clip, on peut voir la jeune fille portant un sac à dos et traînant une valise derrière elle alors qu’elle déambule dans la rue. « J’ai dit au revoir », a déclaré Chérie.

A l’intérieur de la maison, on entend un de ses frères dire « je savais qu’elle reviendrait », alors qu’elle semble faire marche arrière un instant, incertaine de la direction à prendre.

Bien sûr, cependant, elle a décidé d’une direction et a fait son chemin alors qu’Amanda riait tout le temps, en disant: «Est-ce qu’elle va vraiment appeler mon bluff? Elle va appeler mon bluff, cette petite merde », mais elle a tout dit en gestuelle.

Elle n’était pas vraiment en colère contre sa fille mais essayait d’utiliser cela comme un moment propice à l’apprentissage.

Dans la légende de la vidéo, Amanda écrit : « Ma fille de 5 ans s’est fâchée contre moi parce que je lui ai enlevé sa tablette, alors elle a décidé de s’enfuir et j’ai dit : ‘Au revoir !’ Assurez-vous de me suivre pour plus de conseils parentaux », et ses conseils semblent donner des résultats !

Environ une minute et demie après le début du clip, sa fille se retourne et se retrouve à sa porte, où sa mère lui demande « tu veux faire partie de cette famille? » et elle (à contrecœur) hoche la tête qu’elle le fait. Elle est tout sourire alors qu’elle rentre dans la maison avec des promesses de pizza, heureuse de faire à nouveau partie de sa famille.

Les experts disent que les parents peuvent également utiliser la menace d’un enfant pour s’enfuir comme un moment d’apprentissage pour eux-mêmes.

Dans une chronique de 2004 pour le Seattle Times, Jan Faull, spécialiste du développement et du comportement de l’enfant, a écrit que les parents devraient réfléchir à « pourquoi l’enfant a été contraint » de s’enfuir. « Lorsque votre enfant prétend s’enfuir, faites savoir à votre enfant que vous ne lui permettrez pas de le faire, mais envisagez de lui donner plus de pouvoir et de contrôle, établissant ainsi un nouvel équilibre entre vous et lui », a écrit Faull.

Plus important encore, la fugue d’un enfant est un moment où les parents « réaffirment » leur amour pour leur enfant.

Les gens dans les commentaires ont demandé à Amanda ce que sa fille avait emballé pour s’enfuir.

Bien qu’elle ait finalement désactivé ses commentaires sur la vidéo originale, elle a fait une vidéo de suivi en réponse à celle qui demandait: « Je veux juste savoir ce qu’elle a emballé. » Avec une valise et un sac à dos en remorque, elle était sûre d’avoir fait beaucoup de bagages, et Amanda a donc décidé de montrer au monde avec quoi sa fille de 5 ans s’est enfuie.

Elle a commencé avec le sac à dos de sa fille, qui contenait en fait beaucoup de choses sensées. « Dans la poche avant du cartable, on a un pantalon, encore un pantalon, une chemise, [and] quelques lunettes de soleil. Très bien, toutes les choses sensées. Mais à l’intérieur de la poche principale du sac à dos se trouve l’endroit où elle avait la majeure partie de ses cadeaux.

Après sa peluche « licorne de soutien émotionnel », elle avait bourré sa tirelire qui était remplie à ras bord de pièces et de billets. « Fille intelligente! » s’est exclamée sa mère, avant de dénicher un sac de chips Doritos, ses protège-tibias de football, une poupée Eleven de Stranger Things et une barre granola.

Dans sa valise, regardant fixement Amanda, la première chose qu’elle a vue en l’ouvrant était une «marionnette» de vache qu’ils ont fabriquée à partir d’un sac en papier, et le reste était des vêtements et un stylo. « Pas mal! » Amanda a dit: « Pas mal pour un enfant de 5 ans, je pense », et le reste des commentateurs étaient d’accord, certains disant même qu’elle était plus intelligente que leurs maris ne le feraient jamais.

Tout va bien qui finit bien, mais avec la façon dont son enfant de 5 ans a fait ses valises, Amanda ne devrait pas être surprise si sa fille décide de mettre son plan en marche pour la deuxième fois – elle voudra peut-être réfléchir à deux fois avant de retirer cette tablette !

Isaac Serna-Diez est rédacteur en chef adjoint de YourTango qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.