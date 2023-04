Une fillette de 5 ans demande au père d’une fille la permission de l’emmener à la rentrée

Qui a dit que la chevalerie était morte ? Dans un exemple de la bonne façon de demander à une fille de sortir, une fillette de 5 ans nommée Easton a approché son père pour lui demander la permission avant d’inviter son ami au retour à la maison. La vidéo a été partagée sur le compte TikTok « ESPN » et a amassé plus de 2,2 millions de vues.

Le petit garçon est félicité pour avoir demandé la permission d’inviter la fille d’un homme au retour à la maison.

Le clip viral a commencé avec Easton marchant vers le père de la fille alors qu’il était assis dans les gradins lors d’un match de baseball. Le petit gars a été soulevé par son père afin qu’il puisse être au niveau des yeux lorsqu’il a commencé à « tirer son coup ». Il a dit: «Je m’appelle Easton. Puis-je emmener votre fille à la maison ? »

Amusé par la bravoure du garçon, le père de la fille sourit en l’interrogeant sur son nom et répéta la demande pour s’assurer qu’il avait bien entendu. Il a ensuite hoché la tête et a donné à Easton la permission d’escorter sa petite fille au retour à la maison.

Bien sûr, Easton ne pouvait pas simplement croire le père sur parole, la question et la réponse les plus importantes restaient à venir.

La scène suivante montrait la fillette de 5 ans s’approchant de la fille avec des ballons rouges, noirs et verts, un sac cadeau rouge et une pancarte indiquant : « 2, 4, 6, 8… seras-tu mon HOCO (retour à la maison) ? date? » De son côté, la petite dame semblait étourdie d’avoir été interrogée et n’a pas perdu de temps en donnant à Easton un « Oui! » Les deux étaient tout sourire à la fin de la vidéo.

Les gens dans les commentaires ont été séduits par le moment sain avec plusieurs d’entre eux disant des choses comme « Bro a obtenu ce rizz (charisme) premium » et « Lil man a plus de rizz [than] moi. » D’autres ont été chatouillés par la fille qui a répondu sans hésitation.

Le petit Easton prouve que la chevalerie n’est peut-être pas entièrement morte, même si elle peut sembler l’être de temps en temps.

Que vous croyiez ou non à la chevalerie, apprendre à être respectueux et courtois envers les autres est une compétence nécessaire que tous les enfants pourraient utiliser pour naviguer dans la vie. La plupart des gens pensent que tout le monde doit faire preuve de décence et de civilité et cela commence dès le plus jeune âge. Indépendamment de la dynamique de genre, il est poli de demander la permission et le consentement avant de procéder à quoi que ce soit qui affecte un autre être humain !

Tout le monde a la liberté d’être et de faire ce qui le rend heureux et la chevalerie peut sembler différente d’une personne à l’autre, mais nous pouvons tous convenir que l’invitation au retour d’Easton était réconfortante.

