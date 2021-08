Une fillette de 11 ans se moque de ses parents pour avoir porté un costume au bal

Dans la petite ville de Morley en Angleterre, Mischa Parker, 11 ans, se préparait pour le bal de son école primaire, organisé pour célébrer l’obtention de son diplôme.

Cependant, lorsqu’elle s’est présentée au bal, les adultes se sont moqués d’elle pour son choix de tenue.

Mischa Parker, 11 ans, s’est moquée de ses parents pour avoir porté un costume au bal.

Mercredi dernier, deux jours seulement avant le bal, Parker était allée avec sa mère, Tamara Auty, 33 ans, et son petit frère Thomas, 9 ans, chez H&M pour choisir sa tenue.

« Je l’avais emmenée faire du shopping la veille et elle était vraiment excitée de l’essayer. Elle était un peu nerveuse en espérant que personne ne se moque d’elle », a déclaré Auty.

Parker a choisi un costume complet et un nœud papillon qu’elle a choisi elle-même afin d’exprimer son individualité.

« Moi à onze ans, je n’avais aucune idée de qui j’étais », a ajouté Auty, « mais Mischa a toujours su qui elle est et ce qu’elle aime. »

Les parents ont fait des commentaires durs à Parker.

Lorsque Parker a assisté à la danse vendredi, elle était confiante d’y aller car elle était à l’aise avec ce qu’elle portait, mais les parents qui chaperonnaient l’événement ne l’ont pas aimé.

Les parents l’appelaient des noms comme « fille en costume » et se moquaient d’elle, la ridiculisant et mettant sa confiance en elle – ce genre de comportement semble particulièrement choquant de la part des adultes.

« Je pense que c’était une attaque contre son individualité », a déclaré Auty. « Je travaille moi-même dans le domaine de la santé mentale, je pense juste que c’était vraiment dégoûtant. »

« Chaque fois qu’elle passait devant ces parents, elle pouvait les entendre commenter et rire. »

Lorsque Parker en a finalement eu assez, elle a envoyé un texto à sa mère beaucoup plus tôt que la danse n’était censée se terminer et lui a demandé de venir la chercher tôt à l’école primaire de Fountain.

La confiance de Parker a été ébranlée par les commentaires.

Des commentaires comme ceux-ci – en particulier de la part d’adultes qui influencent facilement les enfants – ont sans aucun doute blessé la jeune fille.

« Elle avait été renversée récemment sur le plan de la confiance, donc c’était assez important pour elle de porter le costume car elle déteste les robes, ce n’est pas une fille girly. »

Sa mère dit qu’elle a toujours été comme ça aussi – elle porte souvent des vêtements plus amples ou des vêtements destinés aux garçons, et cela ne la dérangeait pas.

« Je pense juste que les enfants devraient être autorisés à s’exprimer – pourquoi ma fille devrait-elle se sentir mal à propos de la façon dont elle aime s’habiller ? Pourquoi essayer de renverser un enfant pour ça ? »

Chose intéressante, tous les enfants de l’école et ses amis pensaient qu’elle avait fière allure et ne se moquaient pas du tout d’elle.

D’autres enfants ont complimenté le costume de Parker.

Parker avait attendu ses amis avant d’aller à l’école pour la danse car elle ne voulait pas y aller seule, et ils l’ont tous comblée d’éloges.

« Tous ses potes disaient que tu es magnifique, tu es magnifique », a déclaré Auty.

C’est le cauchemar de tous les parents que leur enfant soit victime d’intimidation à l’école, mais vous ne vous attendriez jamais à ce que l’intimidation vienne des autres parents.

« Je travaille avec des gens en crise, je vois des gens qui sont touchés par l’intimidation et je pense juste que c’est dégoûtant », a déclaré Auty, « surtout avec des adultes qui connaissent mieux. Vous vous attendez à ce que ce soit plus les enfants.

« Micha [is] normalement pas très câlin, ne montre pas vraiment d’émotion, ne s’énerve pas vraiment facilement. C’est juste un personnage assez fort. Quand je suis arrivé à [the] Au bal de promo, je l’ai câlinée et elle a fondu en larmes et a dit ‘Je dois sortir d’ici.' »

À leur retour à la maison, Auty a interrogé sa fille et lui a demandé ce qui s’était passé.

Une fois qu’elle a fini de raconter l’histoire, elle a demandé à sa mère : « Pensez-vous que je devrais changer de mode ? »

A quoi elle a répondu « Non, sois qui tu es. »

Heureusement, Mischa a un excellent système de soutien autour d’elle avec des amis et une famille qui l’aiment pour qui elle est, et j’espère que l’école abordera le problème et contactera les chaperons qui étaient là ce soir-là.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale.