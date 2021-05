Une fillette de 11 ans a évité son enlèvement grâce à « Law & Order: SVU »

La série dramatique policière «Law & Order: Special Victims Unit» (officiellement connue sous son acronyme SVU) a commencé comme un spin-off de la série dramatique judiciaire «Law & Order», même si avec le temps elle gagnera une telle popularité. qui, après un peu plus de 20 ans depuis sa première, reste à l’antenne après un total de 500 épisodes produits jusqu’à présent.

La série suit les affaires traitées par l’Unité spéciale des victimes du département de police de New York, dirigée par la détective Olivia Benson (Mariska Hargitay), qui sert généralement des victimes d’abus sexuels, ou des affaires qui nécessitent une attention particulière. adultes ou personnes ayant des handicaps différents.

Christopher Miloni apparaissait dans le cadre dans le rôle d’Elliot Stabler, le partenaire de travail de Benson dans leurs cas. Après son départ de la série en 2011, Meloni est revenu à la franchise «Law and Order» avec sa propre spin-off. « Law & Order SVU » en est actuellement à sa 21e saison, et pendant tout ce temps, il s’est démarqué pour présenter à son public des techniques de défense et quelques astuces en cas d’attaque.

Ces conseils fournis par le programme ont été d’une grande aide pour Alyssa Bonal, une jeune fille de 11 ans qui réside dans la ville d’Orlando, en Floride. Selon Deadline, Bonal jouait avec du slime bleu en attendant que le bus l’emmène à l’école, lorsqu’un agresseur avec un couteau a tenté de la kidnapper.

Heureusement pour Bonal, elle a pu l’affronter, provoquant la fuite de l’attaquant, mais pas avant de s’assurer de le marquer avec le slime pour faciliter son identification, un truc qu’elle a appris en regardant «Law & Order: SVU». Son agresseur aurait pu être attrapé par la police en raison des taches bleues sur ses vêtements.

C’est Amber Bonal, mère de l’enfant, qui a révélé le lien entre l’action défensive de sa fille et «Law & Order: SVU»: «Elle m’a dit:« Maman, je devais laisser des preuves comme dans la série. Nous avons probablement vu tous les épisodes sur Hulu. C’est une fille intelligente. Elle pense à tout. Jouez avec ce slime partout. »

Suite à la nouvelle, Mariska Hargitay a fait une déclaration publique dans laquelle elle a présenté son soutien à Bonal, exprimant son soulagement que la mineure soit en sécurité, la félicitant d’être forte, courageuse et intelligente, ajoutant: «Je pense que l’équipe SVU devrait ajouter du slime à votre kit de crime. »